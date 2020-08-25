Председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что завершена разработка китайской навигационной спутниковой системы Beidou, и она уже начала предоставлять полномасштабные услуги по всему миру. Beidou - крупнейшая космическая система страны и одна из четырех глобальных навигационных сетей, наряду с GPS в Соединенных Штатах, ГЛОНАСС в России и Галилео в Европейском союзе. Лидер Китая Си Цзиньпин сделал это заявление 31 июля в Пекине на церемонии, посвященной вводу в эксплуатацию сети третьего поколения глобальной системы навигации и позиционирования.

Более 300 тысяч ученых, инженеров и техников из более чем 400 китайских институтов, университетов и компаний принимали участие в разработке и строительстве Beidou. Десятки выдающихся ученых из Китайской академии наук и Китайской инженерной академии приняли участие в программе, сказал главный архитектор Beidou Ян Чанфэн.

В конце июня для завершения сети Beidou третьего поколения спутник был запущен ракетой-носителем Long March 3B с космодрома Сичан в провинции Сычуань и выведен на геостационарную орбиту на высоте около 36 тысяч километров над Землей. После испытаний на орбите, проведенных в июле, спутник, 59-й в семействе Beidou и 30-й в серии спутников третьего поколения, официально начал свою работу, сообщает Управление спутниковой навигации Китая.

С 2000 года 59 спутников Beidou, включая четыре первых экспериментальных, были запущены из Сичана 44 ракетами серии Long March 3, и некоторые из них уже были выведены из эксплуатации. Система Beidou начала предоставлять услуги позиционирования, навигации, обмена сообщениями для пользователей в Китае и других частях Азиатско-Тихоокеанского региона в декабре 2012 года. В конце 2018 года она начала предоставлять базовые услуги международного обслуживания. Сейчас 30 спутников Beidou третьего поколения работают на трех типах орбит: 24 - на средней околоземной орбите, три - на наклонной геостационарной спутниковой орбите и три - на геостационарной орбите.

Так же в эксплуатации находятся несколько спутников Beidou второго поколения, предлагающих региональные услуги.

По словам главного конструктора спутника третьего поколения Китайской академии космических технологий ЧэньЧжунгуэя, модели третьего поколения более точны и стабильны, чем спутники второго поколения. Они также обладают более четким сигналом и более современными технологиями, такими как межспутниковые каналы, спутниковое расширение и возможность глобального аварийного поиска. По словам Чэня, новое поколение в 10 раз превосходит второе с точки зрения общих возможностей обслуживания.

Китай продолжит совершенствовать возможности и услуги системы, заявили в Управлении спутниковой навигации КНР.

Китай продолжит совершнствовать возможности и услуги системы Beidou

В дополнение к своим космическим активам Beidou обладает обширной наземной сетью, которая включает в себя десятки станций, более 200 подсистем и более 30 тысяч комплектов оборудования. Как сообщили в Управлении, Beidou зарекомендовал себя в самых разных общественных и деловых сферах Китая. В условиях борьбы с сильными наводнениями, опустошающими регионы вдоль реки Янцзы, Beidou позволил местным властям в провинциях, включая Хунань, Шэньси и Сычуань, осуществлять мониторинг наводнений в реальном времени. Используя геологические датчики на базе Beidou, чиновники в регионах, подверженных стихийным бедствиям, могут обнаруживать и прогнозировать оползни или другие аномальные геологические смещения и заблаговременно оповещать жителей.

В аграрном секторе функции Beidou используются по меньшей мере в 50 тысячах сельскохозяйственных машин и повышают эффективность их работы. Производители хлопка в Синьцзян-Уйгурском автономном районе сочли более эффективным и экономичным развертывание беспилотных летательных аппаратов с системой навигации Beidou для распыления сельскохозяйственных химикатов вместо обработки полей вручную, что позволяет экономить рабочую силу, деньги и время. Благодаря высокоточному позиционированию, обеспечиваемому Beidou, некоторые фермеры, выращивающие зерновые и овощные культуры в провинции Хэйлунцзян, теперь могут использовать компьютеры или даже мобильные телефоны для управления беспилотной сельскохозяйственной техникой, выполняющей сельскохозяйственные задачи.

Более 70 тысяч рыболовных судов по всей стране были оборудованы терминалами Beidou, и не менее 10 тысяч рыбаков были спасены или получили помощь за последние несколько лет после того, как применили устройство Beidou в чрезвычайных ситуациях.

В Китае общая стоимость услуг спутниковой навигации и позиционирования в прошлом году составила 345 миллиардов юаней (48,5 миллиарда долларов), что на 14,4 процента больше, чем в предшествующем году.