Клиника Charite не поясняет, почему пресс-конференция о состоянии здоровья Навального не состоялась

Пресс-служба берлинской клиники Charite, в которой лечат российского оппозиционера Алексея Навального, не дала пояснений, почему запланированная на вторник пресс-конференция о состоянии здоровья больного не состоялась.

"Она была предусмотрена, но не состоится", - сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы клиники. По его словам, официальной рассылки с приглашением для прессы не было, так как мероприятие было отменено утром, до самой рассылки.

Ранее редакционная сеть RND сообщала, что в 9:00 (10:00 мск) во вторник состоится пресс-конференция о состоянии здоровья Навального, при этом официального сообщения от пресс-службы клиники не было. Затем сообщение убрали с сайта RND.