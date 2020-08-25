Курс евро побил собственные рекорды

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже снова поднялся, побив пятничную отметку и собственный рекорд, установленный в марте этого года. Впервые он превысил 89 рублей.

По данным электронных площадок на 18:19 мск европейская валюта выросла на 1,26% по отношению к рублю и составила 89,0725 рублей, а к 18:21 мск рост ускорился до 1,37%, к этому времени евро уже торговался на уровне 89,1725 руб. В то же время курс доллара рос на 0.98% - до 75,4025 рублей.

Снижение курса рубля, по мнению биржевых аналитиков, связано с активной конвертацией дивидендов, выплаченных российскими компаниями в национальной валюте, в доллары и евро. По их предположениям, курс российской валюты может восстановиться.