Седьмой этап чемпионата мира в гонках "Формулы-1" - Гран-при Бельгии - пройдет в ближайшие выходные на трассе Спа-Франкоршам.

Перед началом гоночного уик-энда российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят сообщил пресс-службе своей команды, что намерен реабилитироваться:

- Что сказать: уик-энд в Барселоне был не лучшим, с моей точки зрения, поэтому я с нетерпением жду возможности вернуться в машину, потому что, думаю, мы можем хорошо выступить в следующих гонках. Спа - это всегда отличная трасса для гонок. Мне нравится ее схема, она воистину легендарна, в ней есть много захватывающих связок поворотов. Да и в целом трасса великолепна для езды.

По словам Квята, ключ от успеха на Гран-при Бельгии - найти правильные настройки своего "железного коня". "Я относительно доволен ходовыми качествами болида в этом году, но нам нужно стремиться к более ровному уик-энду. Тогда мы сможем добиться лучших результатов", - добавил гонщик.