Лавров обсудил с Биганом ситуацию в Беларуси

В ходе сегодняшних консультаций между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом поднимался вопрос о ситуации в Республике Беларусь. В размещенном на сайте МИД РФ сообщении отмечается, что российская сторона заявила американской делегации, что выстраивание общенационального диалога внутри республики должно исходить в первую очередь от самих белорусов.

Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание Бигана на то, что попытки оказания санкционного и политического давления на Минск для подрыва процесса налаживания в стране взаимоуважительного диалога между властью и обществом недопустимы.

"Россия предостерегает США и ЕС от любых форм вмешательства во внутренние дела Беларуси, включая звучащие сейчас в некоторых столицах открытые призывы к антиправительственным манифестациям", - подчеркивается в сообщении МИД РФ.

После встречи Сергей Лавров в интервью Первому каналу заявил, что замгоссекретаря проинформировал российскую сторону об итогах встречи с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, которая состоялась накануне в Вильнюсе. При этом, как отметил российский министр, Биган заверил его в том, что Вашингтон не заинтересован в создании искусственного кризиса в Белоруссии.

"Он сказал, что встреча была полезной и США видят возможности для того, чтобы возглавляемый Тихановской Координационный совет вступил в диалог с руководством Республики Беларусь. На это мы сказали, что считаем важным дать самим белорусам возможность определиться, кто будет участниками общенационального диалога", - заявил глава МИД РФ.

"Белорусы - мудрый народ, они сами смогут определить те формы, в которых может быть организован общенациональный диалог, и где он поможет преодолеть возникшие сейчас сложности. Мы привлекли внимание к инициативе президента Беларуси А.Г.Лукашенко, которую он выдвигал еще до выборов президента и повторил уже в поствыборный период - инициатива проведения конституционной реформы как основы для консолидации общества с последующей организацией выборов президента, парламента и органов местного самоуправления. Я считаю, что рука протянута всем тем, кто заинтересован в стабильной, единой Беларуси. Она, конечно, должна быть замечена оппозицией и теми нашими западными партнерами, которые этой оппозицией сейчас руководят", - подчеркнул Сергей Лавров.

Российский министр также отметил, что в Москве отмечают попытки ряда государств усугубить и без того непростую ситуацию в республике. "Нет никаких объективных причин для того, чтобы антироссийские настроения разжигались в Республике Беларусь. Но желающих спровоцировать очередной виток насилия в Белоруссии мы наблюдаем. Сегодня мы призвали заместителя Госсекретаря к тому, чтобы те позитивные тенденции, которые в последнюю неделю наблюдаются в Минске и в других городах, когда демонстрации действительно проходят мирно, когда нет провокаций правоохранительных органов на какие-то силовые действия, укреплялись и поддерживались ключевыми западными странами", - заявил Лавров

Он также отметил, что Стивену Бигану были озвучены конкретные страны, которым не нравится нормализация обстановки в Беларуси. "Призыв наш заключался в том, чтобы эти страны, прежде всего, США и лидеры Евросоюза обратили внимание на те круги, которые, скажем, в Польше, Литве всячески выражают недовольство тем, что ситуация в Белоруссии нормализуется и пытаются спровоцировать насильственные действия, чтобы вызвать соответствующую реакцию силовиков. Мы считаем это крайне опасным, и я могу сказать, что господин С.Биган, по-моему, услышал наши очень серьезные предостережения", - заключил министр.