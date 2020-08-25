Лавров обсудил с Биганом ситуацию в Беларуси

Новости

Страны ЕС не поддержали инициативу США по санкциям в отношении Ирана 20:08
Центру Гамалеи разрешили пострегистрационные исследования вакцины от COVID 19:27
Путин обсудит новые подходы в строительстве 19:11
Курс евро побил собственные рекорды 19:11
Клиника Charite не поясняет, почему пресс-конференция о состоянии здоровья Навального не состоялась 19:04
Новым наместником Троице-Сергиевой Лавры станет епископ Бронницкий Фома 19:00
Диверсификация предприятий ОПК должна быть экономически обоснована 18:58
В среду в Москве резко похолодает 18:32
Экс-руководитель команды "Формулы-1" Бриаторе заразился коронавирусом 18:27
В Беларуси начался очередной этап проверки вооруженных сил 18:17
ВС Беларуси отклонил жалобу о непризнании итогов выборов 18:15
Медведев возглавит комиссию по Арктике 18:13
Синод РПЦ сменил главу Белорусской православной церкви 18:01
ФАС возбудила дело из-за некачественного швейцарского шоколада 17:49
Путин освободил от должности замглавы ФСИН Бурыкина 17:38
Бирюков: В корпусах Боткинской больницы полностью заменят инженерные сети 17:29
Собянин продлил действие антикризисных мер поддержки киосков "Печать" 17:24
Губернатор проверит тушение крупных пожаров под Анапой 17:23
Победителей конкурса "Класс!" объявят на ММКЯ 17:20
Бывшего замглавы петербургского УФСИН осудили на 15 лет за убийство 17:15
В Польше со дна озера подняли печать прусского генерала XVIII века 17:11
Роналдиньо освобожден из-под домашнего ареста в Парагвае 16:50
Премьер Беларуси рассказал о ситуации в торговле 16:39
В Израиле раскопали крепость, построенную в XII веке до нашей эры 16:39
Зеленский предложил смягчить порядок въезда на Украину для белорусов 16:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия в сентябре зарегистрирует еще одну вакцину против COVID-19
Россия в сентябре зарегистрирует еще одну вакцину против COVID-19
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
25.08.2020 19:18
Рубрика: В мире

Лавров обсудил с Биганом ситуацию в Беларуси

Текст: Алексей Чуриков
В ходе сегодняшних консультаций между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом поднимался вопрос о ситуации в Республике Беларусь. В размещенном на сайте МИД РФ сообщении отмечается, что российская сторона заявила американской делегации, что выстраивание общенационального диалога внутри республики должно исходить в первую очередь от самих белорусов.

Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание Бигана на то, что попытки оказания санкционного и политического давления на Минск для подрыва процесса налаживания в стране взаимоуважительного диалога между властью и обществом недопустимы.

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь
В Беларуси начался очередной этап проверки вооруженных сил

"Россия предостерегает США и ЕС от любых форм вмешательства во внутренние дела Беларуси, включая звучащие сейчас в некоторых столицах открытые призывы к антиправительственным манифестациям", - подчеркивается в сообщении МИД РФ.

После встречи Сергей Лавров в интервью Первому каналу заявил, что замгоссекретаря проинформировал российскую сторону об итогах встречи с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, которая состоялась накануне в Вильнюсе. При этом, как отметил российский министр, Биган заверил его в том, что Вашингтон не заинтересован в создании искусственного кризиса в Белоруссии.

"Он сказал, что встреча была полезной и США видят возможности для того, чтобы возглавляемый Тихановской Координационный совет вступил в диалог с руководством Республики Беларусь. На это мы сказали, что считаем важным дать самим белорусам возможность определиться, кто будет участниками общенационального диалога", - заявил глава МИД РФ.

"Белорусы - мудрый народ, они сами смогут определить те формы, в которых может быть организован общенациональный диалог, и где он поможет преодолеть возникшие сейчас сложности. Мы привлекли внимание к инициативе президента Беларуси А.Г.Лукашенко, которую он выдвигал еще до выборов президента и повторил уже в поствыборный период - инициатива проведения конституционной реформы как основы для консолидации общества с последующей организацией выборов президента, парламента и органов местного самоуправления. Я считаю, что рука протянута всем тем, кто заинтересован в стабильной, единой Беларуси. Она, конечно, должна быть замечена оппозицией и теми нашими западными партнерами, которые этой оппозицией сейчас руководят", - подчеркнул Сергей Лавров.

Российский министр также отметил, что в Москве отмечают попытки ряда государств усугубить и без того непростую ситуацию в республике. "Нет никаких объективных причин для того, чтобы антироссийские настроения разжигались в Республике Беларусь. Но желающих спровоцировать очередной виток насилия в Белоруссии мы наблюдаем. Сегодня мы призвали заместителя Госсекретаря к тому, чтобы те позитивные тенденции, которые в последнюю неделю наблюдаются в Минске и в других городах, когда демонстрации действительно проходят мирно, когда нет провокаций правоохранительных органов на какие-то силовые действия, укреплялись и поддерживались ключевыми западными странами", - заявил Лавров

Он также отметил, что Стивену Бигану были озвучены конкретные страны, которым не нравится нормализация обстановки в Беларуси. "Призыв наш заключался в том, чтобы эти страны, прежде всего, США и лидеры Евросоюза обратили внимание на те круги, которые, скажем, в Польше, Литве всячески выражают недовольство тем, что ситуация в Белоруссии нормализуется и пытаются спровоцировать насильственные действия, чтобы вызвать соответствующую реакцию силовиков. Мы считаем это крайне опасным, и я могу сказать, что господин С.Биган, по-моему, услышал наши очень серьезные предостережения", - заключил министр.

В мире экс-СССР Беларусь Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Обстановка в Беларуси после выборов президента

Главное сегодня

Путин поручил компенсировать клиникам расходы на борьбу с коронавирусом
В Крыму оценили призыв из Киева начать поход на полуостров
Врачи займутся профилактикой COVID-19 в школах
Forbes назвал богатейшие семейные кланы России
Стало известно, какие изменения будут в ЕГЭ-2021
Как начинается новый учебный год в разных странах
Лукашенко пообещал решить ситуацию в стране "в ближайшее время"