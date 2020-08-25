Маленькое человеческое сердце впервые создано из стволовых клеток

Впервые ученым удалось вырастить мини-сердце человека - со всеми основными типами клеток, структурами, похожими на коронарные сосуды и сердечные камеры. Как пишет портал bioRxiv, протокол создания таких сердец несложен.

Сердечно-сосудистые заболевания - одна из основных причин смертности в мире. Проблема могла бы быть решена с помощью создания искусственных сердец из стволовых клеток, как уже создают, например, органоиды почек или кишечника.

Ученые из США под руководством Айтора Агирре из Университета штата Мичиган разработали протокол выращивания сердечных органоидов. Человеческие плюрипотентные стволовые клетки с помощью генной инженерии "перепрограммировали" так, что они превратились в обычные стволовые, и в них были запущены процессы эмбрионального развития сердца.

На шестой день "лабораторное" сердце начало биться, а к десятому дню биение стало регулярным. К 15 дню сформировался органоид сферической формы с клетками эпикарда и кардиомиоцитами, пронизанный сетью "коронарных сосудов".

Стадии его развития были такими же, как у сердца человеческого эмбриона. Органоид имел все главные типы клеток сердца. Такого сходства с настоящим сердцем до сих пор достичь не удавалось.

По мнению ученых, на созданном искусственном мини-сердце можно изучать как нормальное развитие этого органа, так и отклонения в его работе.