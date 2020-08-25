Новости

Замгоссекретаря США в МИД России встретили русским столом 15:49
Познер и Курентзис станут кураторами первой "Российской креативной недели" 15:25
"Манчестер Сити" изучает вероятность покупки Месси 15:06
В Израиле найден 1100-летний золотой клад арабских халифов 14:54
СК Беларуси допросил бывшего министра культуры 14:52
В ЦСКА перешел полузащитник "Ростова" 14:47
Начальник Генштаба Валерий Герасимов встретился с коллегой из Руанды 14:47
Врачи займутся профилактикой COVID-19 в школах 14:37
На Среднем Урале 73-летний пенсионер сдал ЕГЭ в пятый раз 14:33
В Кремле заявили о существовании нескольких версий случившегося с Навальным 14:19
СМИ: Крис Хемсворт может сыграть в спин-оффе "Безумного Макса" 14:19
В Японии пожилые женщины создали патруль для борьбы с обезьянами 14:14
В чувашский монастырь вернут шесть чтимых икон 14:11
СМИ: Заболевшую COVID-19 Юлию Тимошенко перевели на аппарат ИВЛ 13:58
В Британии предложили для самоизоляции старинные форты за 9 млн фунтов 13:51
Мошенник воспользовался чужим отпечатком пальца и украл деньги с карты 13:51
Восстановлены в правах еще более 300 дольщиков в трех субъектах РФ 13:26
В Сирии ранили двух российских военных 13:17
Ремейк "Чокнутого профессора" с Эдди Мерфи получит ремейк 13:17
В Кремле оценили возможность рефинансирования белорусского долга 13:11
Социальной сетью TikTok пользуются 700 млн человек в месяц 13:08
Лукашенко назвал ветеранов опорой государственности Беларуси 12:54
Вышел первый трейлер фэнтези-сериала Netflix по Dragon's Dogma 12:51
КС Беларуси заявил о неправомочности попыток пересмотра итогов выборов 12:48
В Британии планируют штрафовать родителей, не пускающих детей в школы 12:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия в сентябре зарегистрирует еще одну вакцину против COVID-19
Россия в сентябре зарегистрирует еще одну вакцину против COVID-19
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
25.08.2020 15:06
Рубрика: Спорт

"Манчестер Сити" изучает вероятность покупки Месси

Текст: Максим Домчев

После того, как боссы "Барселоны" не исключили варианты с продажей Лионеля Месси за год до истечения контракта игрока, руководители клуба АПЛ "Манчестер Сити" всерьез задумались о возможности такой сделки.

Фото: Reuters
Комментатор Константин Генич считает, что Месси не стоит покидать "Барселону"

В настоящее время "Ман Сити" заняты тем, что изучают вероятность покупки аргентинца и при этом думают о том, как это отразится на финансовом фэйр-плей клуба. И если все сложится удачно, то, как сообщает ESPN, они смогут побороться за игрока.

Ранее "Барселона" дала понять, что готова расстаться со своим лидером за 700 миллионов евро. При этом летом 2021 года у Месси истекает контракт, и он пока не договорился о новом соглашении.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Манчестер Сити" Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона" Лионель Месси

Главное сегодня

Путин поручил компенсировать клиникам расходы на борьбу с коронавирусом
Врачи займутся профилактикой COVID-19 в школах
В Кремле оценили возможность рефинансирования белорусского долга
В Сирии ранили двух российских военных
Forbes назвал богатейшие семейные кланы России
Неймар поздравил "Байер" с победой в Лиге чемпионов
В "Спартаке" рассказали о "маленькой ошибке" с Кокориным