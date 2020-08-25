"Манчестер Сити" изучает вероятность покупки Месси

После того, как боссы "Барселоны" не исключили варианты с продажей Лионеля Месси за год до истечения контракта игрока, руководители клуба АПЛ "Манчестер Сити" всерьез задумались о возможности такой сделки.

В настоящее время "Ман Сити" заняты тем, что изучают вероятность покупки аргентинца и при этом думают о том, как это отразится на финансовом фэйр-плей клуба. И если все сложится удачно, то, как сообщает ESPN, они смогут побороться за игрока.

Ранее "Барселона" дала понять, что готова расстаться со своим лидером за 700 миллионов евро. При этом летом 2021 года у Месси истекает контракт, и он пока не договорился о новом соглашении.