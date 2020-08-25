Медведев возглавит комиссию по Арктике

Президент подписал указ о создании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам обеспечения интересов РФ в Арктике. Возглавит комиссию заместитель председателя Совбеза, сейчас эту должность занимает Дмитрий Медведев.

Комиссия будет собираться не реже, чем раз в полгода, и участие в заседаниях для ее членов обязательно - делегировать полномочия нельзя. В случае отсутствия участник может изложить свое мнение письменно.

Комиссия займется анализом состояния и перспектив развития международной, в том числе, военно-политической обстановки в Арктике, и выявлением внутренних и внешних угроз нацбезопасности в этом регионе. Кроме того, она будет готовить предложения по организации обороны, мобилизационной готовности и военного сотрудничества России с другими государствами в этой зоне, по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по вопросам социально-экономического развития и обеспечения экологической безопасности Арктической зоны.

Комиссия также должна будет готовить предложения по вопросам, касающимися "формирования угроз национальной безопасности, связанных с участием иностранных компаний в реализации крупных инвестиционных проектов по освоению Арктики", применения специальных экономических мер в целях обеспечения национальной безопасности и противодействия политике иностранных государств, представляющей угрозу нацинтересам РФ в регионе.