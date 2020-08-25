Михаил Мишустин вывез на Дальний Восток половину кабмина. Что это дало

Неделю Михаил Мишустин провел на Дальнем Востоке, а вместе с ним - практически половина кабинета министров. В Москву правительственный десант вернулся с большим количеством предложений от граждан, бизнеса и губернаторов. Многие из них учтут. По итогам поездки, по сведениям "РГ", готовится пакет поручений. А в сентябре правительству предстоит утвердить национальную программу развития всего федерального округа.

"Молодец! Гордишься? Кайф"

За шесть дней премьер-министр Михаил Мишустин посетил четыре региона - Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.

Финальной точкой маршрута был Благовещенск. Из аэропорта Мишустин отправился на первый автомобильный мост через Амур, соединивший берега России и Китая. Возможность его строительства обсуждалась еще в 1960-х годах, но реализовать проект удалось лишь сейчас. По пути глава минвостокразвития Александр Козлов рассказывал премьеру что-то о монтаже сооружения.

- Молодец! Гордишься? Кайф, - похвалил Мишустин.

- Гордость берет за мост! - скажет он чуть позже на встрече со строителями.

И в том, как он это произносит, весь премьер - для него результат ценен только вместе с внутренним ощущением, что ты сделал что-то по-настоящему классное. А еще - работа команды. Поэтому он привез на Дальний Восток почти 60 человек из правительства, включая вице-премьеров, министров и их заместителей.

"Приоритет для всех, включая чиновников"

Для своего турне премьер не случайно выбрал Дальний Восток - одну из самых проблемных территорий России. Отток населения и дефицит кадров, отсутствие нормальной инфраструктуры и высокие цены. Эти и другие застарелые проблемы одни повторяют как мантру (и чем ближе выборы - тем громче), другие - бесцветным тоном перечисляют в докладах, канцелярский язык которых нередко помогает забыть, что за всем этим стоит реальная жизнь людей.

Вот только дело в том, что развязывание этих узлов во многом зависит как раз от решений властей, от их элементарного внимания.

- Важно, чтобы вопросы, связанные с привлекательностью жизни здесь, были во главе угла для всех, в том числе и для чиновников, - Мишустин произнес это на встрече с представителями общественности Камчатского края, но говорил он, конечно, про весь Дальний Восток.

Речь, пояснил премьер, идет об инфраструктуре, социальном обеспечении, качественном образовании и хороших больницах. Последние здесь - нечто большее, чем просто лечение пациентов. Это еще и привлечение кадров (в данном случае медицинских) на Дальний Восток. Общаясь с сотрудниками онкодиспансера в Магадане, Мишустин так и сказал: молодые врачи с удовольствием приедут в хороший, современный госпиталь или университетскую клинику, где будет нормальное оборудование и приличное жилье.

А своим коллегам он даже напоминал о том, как полезно все видеть своими глазами. "Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения - новые объекты?" - спросил Мишустин во время посещения Чукотской окружной больницы, которая, по его словам, после ремонта не отличается от многих клиник Москвы.

"Удочки есть, рыба есть, а результат грустный"

В дальневосточном графике премьера было достаточно много и проблемных точек, и прямого общения - с простыми жителями, предпринимателями, губернаторами. И на каждой встрече - обратная связь: "разберемся", "посмотрим, что можем сделать", "дам поручение".

Показательный пример - посещение рыбного терминала Магаданского морского порта, который, как выразился премьер, "похож на кладбище кораблей". Модернизация планировалась, с 2016 года все должно было быть построено, но, как это бывает, подрядчик не справился. Вопрос - как сделать так, чтобы те, кто занимается рыбным промыслом и переработкой, вместо свалки и затонувших кораблей получили технологии и возможность работать.

- Вспоминая известную притчу, можно двумя способами накормить: либо дать удочку, либо дать рыбу, - заметил Мишустин в разговоре с представителями рыболовецких компаний. - У меня впечатление, что тут и удочки есть, и рыба есть, а результат какой-то совсем грустный только из-за того, что нет инфраструктуры.

На встрече прозвучало предложение передать порт из федеральной собственности в региональную. Премьер не возражал, но заметил, что нужно провести инвентаризацию того, что здесь происходило. "Нас интересует не столько кто виноват, а что делать", - сказал он.

Этот же посыл звучал на Камчатке, где ждали решения о строительстве новой краевой больницы имени А.С. Лукашевского. Она возводилась еще в середине прошлого века и сегодня сильно изношена.

- Когда землетрясение, здание очень сильно трясется, здесь находиться страшно, - рассказали врачи.

- И мне страшно за то бездействие и разгильдяйство, которое в течение многих лет происходило по поводу строительства больницы, - ответил премьер.

Но сейчас, по его словам, главный вопрос опять-таки не "кто виноват", а "что делать". "Что делать, мы знаем, и это надо будет реализовать", - заявил Мишустин и пообещал взять на контроль стройку больницы.

С Чукотки премьер уезжал если не с готовым решением, то, по крайней мере, с четким намерением ускорить цифровизацию региона - единственного в стране, до которого пока не дошли линии оптико-волоконной связи. А на специальном совещании по энергетике обозначил позицию по тарифам: "Никаких резких скачков в платежах за электричество быть не должно".

"Важен системный подход"

Президент Владимир Путин назвал развитие Дальнего Востока важнейшей общенациональной задачей. Сейчас по его поручению готовится комплексная программа социально-экономического развития территории до 2024 года и на перспективу до 2035-го. Утвердить ее кабмин должен в сентябре. Именно поэтому премьер поехал на Дальний Восток - лично убедиться, что учтены все предложения, что разработанные в кабинетах меры не оторваны от земли.

Вряд ли случайность - посещение сразу трех больниц (на Чукотке, Камчатке и Колыме). Причем Мишустин везде пообщался с врачами. Дело не только в пандемии. Людей сильно не устраивает качество и доступность медицинских услуг: уровень отставания Дальнего Востока от других территорий по этому показателю - один из самых высоких. Продолжительность жизни здесь ниже, а смертность - выше, чем в среднем по стране.

В проекте национальной программы здравоохранению посвящен отдельный раздел, прописаны стройки и капремонты, закупка медоборудования. В принципе, стандартный набор мер. Вероятно, по итогам поездки их еще раз проанализируют. В кабмине не исключают, что возможны корректировки.

В списке участников рабочей поездки было около 60 человек, включая вице-премьеров, министров, их заместителей

- Я считаю нужным подчеркнуть, что все предложения, которые планируется включить, должны быть максимально приближены к потребностям тех, кто живет и работает в этом округе, - заявил Мишустин на первом после возвращения из турне заседании правительства.

И четко обозначил - важен системный подход. Только так можно решить застарелые проблемы сложного и вместе с тем уникального региона страны. Начиная с его главной проблемы - отток населения.

- Дать перспективу нужно сразу нескольким поколениям, - считает Мишустин. - Для этого нужны новые рабочие места, современное производство, хорошее жилье, качественные дороги, доступная медицина и классное образование. И все это должно делаться при помощи современных институтов развития, тех инструментов, которые нам помогут активно развивать Дальний Восток.