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25.08.2020 17:49
Рубрика: Экономика

Минтранс упорядочил текущий ремонт грузовых вагонов

Текст: Евгений Гайва
Минтранс установил требования к выявлению неисправностей грузовых вагонов, нуждающихся в текущем отцепочном ремонте, ответственность за качество его проведения, а также сроки направления грузовых вагонов на такой ремонт, сообщили в министерстве. Порядок проведения ремонта закреплен приказом Минтранса.

"Документ позволит упорядочить правоотношения, связанные с осуществлением текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов. Основной целью регламентации данных правоотношений является снижение количества случаев внеплановых текущих отцепочных ремонтов", - отметили в Минтрансе.

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Затраты, связанные с направлением вагонов в ремонт, несут участники перевозочного процесса. В случае направления груженого вагона в ремонт, перевозчик несет убытки, связанные с просрочкой доставки товара контрагентам. Некомпенсируемые расходы несет и владелец груза.

При этом, нормы приказа Минтранса не ограничивают владельца вагона в выборе вагоноремонтного предприятия.

Таким образом, Минтрансом завершается работа по реализации положений Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" в части регулирования отношений по порядку проведения текущего отцепочного ремонта порожних и груженых грузовых вагонов в пути следования, отметили в министерстве.

Экономика Транспорт Железные дороги Правительство Минтранс

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