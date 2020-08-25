Минтранс упорядочил текущий ремонт грузовых вагонов

Минтранс установил требования к выявлению неисправностей грузовых вагонов, нуждающихся в текущем отцепочном ремонте, ответственность за качество его проведения, а также сроки направления грузовых вагонов на такой ремонт, сообщили в министерстве. Порядок проведения ремонта закреплен приказом Минтранса.

"Документ позволит упорядочить правоотношения, связанные с осуществлением текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов. Основной целью регламентации данных правоотношений является снижение количества случаев внеплановых текущих отцепочных ремонтов", - отметили в Минтрансе.

Затраты, связанные с направлением вагонов в ремонт, несут участники перевозочного процесса. В случае направления груженого вагона в ремонт, перевозчик несет убытки, связанные с просрочкой доставки товара контрагентам. Некомпенсируемые расходы несет и владелец груза.

При этом, нормы приказа Минтранса не ограничивают владельца вагона в выборе вагоноремонтного предприятия.

Таким образом, Минтрансом завершается работа по реализации положений Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" в части регулирования отношений по порядку проведения текущего отцепочного ремонта порожних и груженых грузовых вагонов в пути следования, отметили в министерстве.