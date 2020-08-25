Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса в виде порошка

Зарегистрирована вакцина от коронавируса в форме лиофилизата или порошка, сообщили в Минздраве. Это еще один вариант препарата, разработанный в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, который предназначен для внутримышечного введения после приготовления раствора. В регистрационном удостоверении ему присвоено название КОВИД-Вак-Лио.

Как пояснили в ведомстве, регистрация проведена по результатам клинических исследований, в ходе которых препарат показал эффективность и безопасность у добровольцев. Испытания проводились с июня до середины августа.

Также сегодня Минздрав выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины "Гам-Ковид-Вак", которая будет выпускаться в виде раствора для инъекций. В третьем, заключительном, этапе ее испытаний примут участие 40 тысяч добровольцев. Предполагается, что тестирование растянется на ближайшие полгода и пройдет на базе ряда государственных лечебных учреждений города Москвы.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что набор добровольцев, которые будут принимать участие в пострегистрационном этапе исследований вакцины от коронавируса, может начаться уже на следующей неделе.