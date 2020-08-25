Мостовой и Луценко включены в состав сборной России на матчи Лиги наций

Новости

Кого в Свердловской области бесплатно привьют от гриппа 15:50
Замгоссекретаря США в МИД России встретили русским столом 15:49
Познер и Курентзис станут кураторами первой "Российской креативной недели" 15:25
"Манчестер Сити" изучает вероятность покупки Месси 15:06
В Израиле найден 1100-летний золотой клад арабских халифов 14:54
СК Беларуси допросил бывшего министра культуры 14:52
В ЦСКА перешел полузащитник "Ростова" 14:47
Начальник Генштаба Валерий Герасимов встретился с коллегой из Руанды 14:47
Врачи займутся профилактикой COVID-19 в школах 14:37
На Среднем Урале 73-летний пенсионер сдал ЕГЭ в пятый раз 14:33
В Кремле заявили о существовании нескольких версий случившегося с Навальным 14:19
СМИ: Крис Хемсворт может сыграть в спин-оффе "Безумного Макса" 14:19
В Японии пожилые женщины создали патруль для борьбы с обезьянами 14:14
В чувашский монастырь вернут шесть чтимых икон 14:11
СМИ: Заболевшую COVID-19 Юлию Тимошенко перевели на аппарат ИВЛ 13:58
В Британии предложили для самоизоляции старинные форты за 9 млн фунтов 13:51
Мошенник воспользовался чужим отпечатком пальца и украл деньги с карты 13:51
Восстановлены в правах еще более 300 дольщиков в трех субъектах РФ 13:26
В Сирии ранили двух российских военных 13:17
Ремейк "Чокнутого профессора" с Эдди Мерфи получит ремейк 13:17
В Кремле оценили возможность рефинансирования белорусского долга 13:11
Социальной сетью TikTok пользуются 700 млн человек в месяц 13:08
Лукашенко назвал ветеранов опорой государственности Беларуси 12:54
Вышел первый трейлер фэнтези-сериала Netflix по Dragon's Dogma 12:51
КС Беларуси заявил о неправомочности попыток пересмотра итогов выборов 12:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия в сентябре зарегистрирует еще одну вакцину против COVID-19
Россия в сентябре зарегистрирует еще одну вакцину против COVID-19
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
25.08.2020 14:33
Рубрика: Спорт

Мостовой и Луценко включены в состав сборной России на матчи Лиги наций

Текст: Максим Домчев
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил список футболистов, вызванных на сбор перед стартовыми матчами группового раунда Лиги наций.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Как сообщает сайт РФС, в числе приглашенных оказались два новичка: полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой и одно из открытий прошлого сезона форвард тульского "Арсенала" - Евгений Луценко, забивший в чемпионате страны 2019/20 15 голов, 9 из которых головой.

Нападающий "Спартака" Соболев: Играть головой - это не больно

Сборная России 3 и 6 сентября проведет два матча этого турнира. В первом матче россияне на стадионе футбольного клуба "Динамо" сыграют с командой Сербии, а 6 сентября на "Пушкаш Арене" команде Станислава Черчесова предстоит помериться силами с командой Венгрии.

На эти матчи Станислав Черчесов вызвал трех вратарей - Маринато Гилерме из "Локомотива", Сослана Джанаева из "Сочи" и динамовца Антона Шунина. В линии обороны в команду вызваны: Георгий Джикия ("Спартак"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Федор Кудряшов ("Антальяспор"), Роман Нойштедтер (без клуба), Сергей Петров, Егор Сорокин (оба из "Краснодара"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Марио Фернандес (ЦСКА).

Также в составе 13 игроков средней линии поля: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако"), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (оба - "Локомотив"), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Далер Кузяев (без клуба).

В линии атаки помимо Луценко Артем Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Динамо") и Федор Смолов ("Локомотив").

Спорт Футбол Лига наций Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу

Главное сегодня

Путин поручил компенсировать клиникам расходы на борьбу с коронавирусом
Врачи займутся профилактикой COVID-19 в школах
В Кремле оценили возможность рефинансирования белорусского долга
В Сирии ранили двух российских военных
Forbes назвал богатейшие семейные кланы России
Неймар поздравил "Байер" с победой в Лиге чемпионов
В "Спартаке" рассказали о "маленькой ошибке" с Кокориным