Мостовой и Луценко включены в состав сборной России на матчи Лиги наций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил список футболистов, вызванных на сбор перед стартовыми матчами группового раунда Лиги наций.

Как сообщает сайт РФС, в числе приглашенных оказались два новичка: полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой и одно из открытий прошлого сезона форвард тульского "Арсенала" - Евгений Луценко, забивший в чемпионате страны 2019/20 15 голов, 9 из которых головой.

Сборная России 3 и 6 сентября проведет два матча этого турнира. В первом матче россияне на стадионе футбольного клуба "Динамо" сыграют с командой Сербии, а 6 сентября на "Пушкаш Арене" команде Станислава Черчесова предстоит помериться силами с командой Венгрии.

На эти матчи Станислав Черчесов вызвал трех вратарей - Маринато Гилерме из "Локомотива", Сослана Джанаева из "Сочи" и динамовца Антона Шунина. В линии обороны в команду вызваны: Георгий Джикия ("Спартак"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Федор Кудряшов ("Антальяспор"), Роман Нойштедтер (без клуба), Сергей Петров, Егор Сорокин (оба из "Краснодара"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Марио Фернандес (ЦСКА).

Также в составе 13 игроков средней линии поля: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако"), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (оба - "Локомотив"), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Далер Кузяев (без клуба).

В линии атаки помимо Луценко Артем Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Динамо") и Федор Смолов ("Локомотив").