Новости

Кого в Свердловской области бесплатно привьют от гриппа 15:50
Замгоссекретаря США в МИД России встретили русским столом 15:49
Познер и Курентзис станут кураторами первой "Российской креативной недели" 15:25
"Манчестер Сити" изучает вероятность покупки Месси 15:06
В Израиле найден 1100-летний золотой клад арабских халифов 14:54
СК Беларуси допросил бывшего министра культуры 14:52
В ЦСКА перешел полузащитник "Ростова" 14:47
Начальник Генштаба Валерий Герасимов встретился с коллегой из Руанды 14:47
Врачи займутся профилактикой COVID-19 в школах 14:37
На Среднем Урале 73-летний пенсионер сдал ЕГЭ в пятый раз 14:33
В Кремле заявили о существовании нескольких версий случившегося с Навальным 14:19
СМИ: Крис Хемсворт может сыграть в спин-оффе "Безумного Макса" 14:19
В Японии пожилые женщины создали патруль для борьбы с обезьянами 14:14
В чувашский монастырь вернут шесть чтимых икон 14:11
СМИ: Заболевшую COVID-19 Юлию Тимошенко перевели на аппарат ИВЛ 13:58
В Британии предложили для самоизоляции старинные форты за 9 млн фунтов 13:51
Мошенник воспользовался чужим отпечатком пальца и украл деньги с карты 13:51
Восстановлены в правах еще более 300 дольщиков в трех субъектах РФ 13:26
В Сирии ранили двух российских военных 13:17
Ремейк "Чокнутого профессора" с Эдди Мерфи получит ремейк 13:17
В Кремле оценили возможность рефинансирования белорусского долга 13:11
Социальной сетью TikTok пользуются 700 млн человек в месяц 13:08
Лукашенко назвал ветеранов опорой государственности Беларуси 12:54
Вышел первый трейлер фэнтези-сериала Netflix по Dragon's Dogma 12:51
КС Беларуси заявил о неправомочности попыток пересмотра итогов выборов 12:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия в сентябре зарегистрирует еще одну вакцину против COVID-19
Россия в сентябре зарегистрирует еще одну вакцину против COVID-19
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
25.08.2020 14:37
Рубрика: Общество

Врачи займутся профилактикой COVID-19 в школах

Текст: Ирина Невинная

Медицинские работники с началом учебного года займутся профилактикой распространения инфекций в школах, в том числе коронавирусной. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Калужскую область.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Смертность от COVID в России снижается

"Две недели медицинские работники будут обязательно находиться в школах для того, чтобы помочь персоналу отслеживать и работать с детьми, чтобы профилактировать занос инфекции", - пояснил министр.

Отвечая на вопрос о прививках, Мурашко отметил, что учителям будет предложено сначала вакцинироваться от сезонного гриппа. Затем при наработке достаточного количества доз вакцины - пройдет также вакцинация от нового коронавируса.

По словам министра, в помощь врачам и учителям выпустят специальные видеоролики, которые будут учить детей правилам гигиены и профилактике вируса. Такой опыт в Минздраве есть - так, ранее министерство выпускало серию видеоматериалов по здоровому образу жизни, где в качестве "лекторов" перед детьми выступали герои любимых сказок.

В видеоматериалах будет информация, что делать в случае возникновения симптомов заболевания - к кому обращаться, какие меры соблюдать, как ограничить контакты. "Для разных возрастов и родителей будут сделаны ролики в виде презентационных материалов", - пояснил Мурашко.

Общество Здоровье Общество Образование Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин поручил компенсировать клиникам расходы на борьбу с коронавирусом
Врачи займутся профилактикой COVID-19 в школах
В Кремле оценили возможность рефинансирования белорусского долга
В Сирии ранили двух российских военных
Forbes назвал богатейшие семейные кланы России
За что могут отобрать подаренную квартиру
Образовательные кредиты будут выдавать по ставке 3% годовых