Врачи займутся профилактикой COVID-19 в школах

Медицинские работники с началом учебного года займутся профилактикой распространения инфекций в школах, в том числе коронавирусной. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Калужскую область.

"Две недели медицинские работники будут обязательно находиться в школах для того, чтобы помочь персоналу отслеживать и работать с детьми, чтобы профилактировать занос инфекции", - пояснил министр.

Отвечая на вопрос о прививках, Мурашко отметил, что учителям будет предложено сначала вакцинироваться от сезонного гриппа. Затем при наработке достаточного количества доз вакцины - пройдет также вакцинация от нового коронавируса.

По словам министра, в помощь врачам и учителям выпустят специальные видеоролики, которые будут учить детей правилам гигиены и профилактике вируса. Такой опыт в Минздраве есть - так, ранее министерство выпускало серию видеоматериалов по здоровому образу жизни, где в качестве "лекторов" перед детьми выступали герои любимых сказок.

В видеоматериалах будет информация, что делать в случае возникновения симптомов заболевания - к кому обращаться, какие меры соблюдать, как ограничить контакты. "Для разных возрастов и родителей будут сделаны ролики в виде презентационных материалов", - пояснил Мурашко.