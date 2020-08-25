МВД Беларуси прокомментировало последние акции протеста

Министерство внутренних дел Беларуси сообщило, что по оценкам ведомства в понедельник в протестных акциях в четырех городах страны приняли участие до двух тысяч человек. В пресс-службе МВД уточнили, что за прошедшие сутки было составлено 39 протоколов об административных нарушениях и возбуждении трех уголовных дел.

"К сожалению, несанкционированные протестные акции в разных населенных пунктах страны продолжаются. Наибольшее количество участников отмечено в Минске, Бресте, Гродно и Солигорске. Общая их численность составила около двух тысяч человек", - отметили в МВД республики, добавив, что правоохранительные органы продолжают принимать необходимые меры по охране правопорядка на территории всей страны.

В ведомстве уточнили, что в Брестской, Гродненской и Могилевской областях в понедельник прошли мероприятия в поддержку мира, безопасности и спокойствия.

Правоохранители Белоруссии за истекшие сутки составили 39 протоколов об административных правонарушениях за участие в акциях протеста, возбуждено три уголовных дела за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников милиции, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.

Отмечается также, что в целом "чрезвычайных происшествий во время общественно-политических массовых мероприятий не зафиксировано". "МВД в очередной раз призывает граждан проявлять благоразумие и не поддаваться на призывы участвовать в несанкционированных митингах и шествиях", - говорится в сообщении ведомства.