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25.08.2020 19:24
Рубрика: В мире

Берегись автомобиля

На автострадах Британии появятся беспилотники
Текст: Ольга Дмитриева ("Российская газета", Лондон)
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(8243)
Британия готовится к транспортной революции. В начале следующего года на ее автострадах ожидается появление беспилотных автомобилей. Им разрешат ездить по медленной полосе шоссе и автобанов.

Пока эта идея находится в стадии согласования с правительством. Наличие определенной доли риска при этом не отрицает никто. Ожидается, что в 2021 году производители внедрят новое поколение приборов, которые позволят таким автомобилям избегать столкновений и держаться на своей полосе. Существующие сегодня технологии лишь предупреждают о ситуации на дороге, тогда как принятие решений остается полностью на усмотрение водителя.

В Британии планируют штрафовать родителей, не пускающих детей в школы

Принципиальным является вопрос: кто будет нести юридическую ответственность в случае аварии или любого иного дорожного происшествия - водитель, передавший управление своему автомобилю, или компания, которая разработала или поставила автопилот на данную машину? По мнению Джими Холдера, издателя журнала "What Car?", испытания технологии автоматического удержания полосы движения пока не обнадеживают и не внушают доверия: "Они работают на 90 процентов, но этого недостаточно".

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