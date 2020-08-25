Начальник Генштаба Валерий Герасимов встретился с коллегой из Руанды

Во вторник на площадке Международного военно-технического форума "Армия-2020" прошла рабочая встреча начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова с начальником Генерального штаба Руанды генералом Жаном-Боско Казурой.

Они обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух государств и ситуацию в Центральной Африке. Валерий Герасимов отметил положительную динамику двустороннего военного сотрудничества, а также важность российско-руандийского партнерства по обеспечению стабильности и региональной безопасности. "Мы рассматриваем вашу страну как перспективного партнера России на африканском континенте. Высоко ценим стремление руководства Руанды к развитию всесторонних отношений между нашими государствами, в том числе в военной области", - отметил начальник российского Генштаба.

Он добавил, что крепление отношений между нашими странами будет способствовать повышению эффективности борьбы с террористическими организациями в Центральной Африке, активность которых на континенте усиливается с каждым годом.

Также Валерий Герасимов поблагодарил Жан-Боско Казуру за то, что в непростой эпидемиологической обстановке он нашел возможность посетить проходящий в России Международный военно-технической форум "Армия-2020".