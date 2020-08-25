Новости

Раскрыта тайна маленьких скелетов из древнеегипетского некрополя 15:51
Кого в Свердловской области бесплатно привьют от гриппа 15:50
Замгоссекретаря США в МИД России встретили русским столом 15:49
Познер и Курентзис станут кураторами первой "Российской креативной недели" 15:25
"Манчестер Сити" изучает вероятность покупки Месси 15:06
В Израиле найден 1100-летний золотой клад арабских халифов 14:54
СК Беларуси допросил бывшего министра культуры 14:52
В ЦСКА перешел полузащитник "Ростова" 14:47
Начальник Генштаба Валерий Герасимов встретился с коллегой из Руанды 14:47
Врачи займутся профилактикой COVID-19 в школах 14:37
На Среднем Урале 73-летний пенсионер сдал ЕГЭ в пятый раз 14:33
В Кремле заявили о существовании нескольких версий случившегося с Навальным 14:19
СМИ: Крис Хемсворт может сыграть в спин-оффе "Безумного Макса" 14:19
В Японии пожилые женщины создали патруль для борьбы с обезьянами 14:14
В чувашский монастырь вернут шесть чтимых икон 14:11
СМИ: Заболевшую COVID-19 Юлию Тимошенко перевели на аппарат ИВЛ 13:58
В Британии предложили для самоизоляции старинные форты за 9 млн фунтов 13:51
Мошенник воспользовался чужим отпечатком пальца и украл деньги с карты 13:51
Восстановлены в правах еще более 300 дольщиков в трех субъектах РФ 13:26
В Сирии ранили двух российских военных 13:17
Ремейк "Чокнутого профессора" с Эдди Мерфи получит ремейк 13:17
В Кремле оценили возможность рефинансирования белорусского долга 13:11
Социальной сетью TikTok пользуются 700 млн человек в месяц 13:08
Лукашенко назвал ветеранов опорой государственности Беларуси 12:54
Вышел первый трейлер фэнтези-сериала Netflix по Dragon's Dogma 12:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия в сентябре зарегистрирует еще одну вакцину против COVID-19
Россия в сентябре зарегистрирует еще одну вакцину против COVID-19
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
25.08.2020 14:47
Рубрика: Власть

Начальник Генштаба Валерий Герасимов встретился с коллегой из Руанды

Текст: Юрий Гаврилов

Во вторник на площадке Международного военно-технического форума "Армия-2020" прошла рабочая встреча начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова с начальником Генерального штаба Руанды генералом Жаном-Боско Казурой.

Фото: ПАО Роствертол
Оружейники юга России показали свою продукцию на форуме "Армия-2020"

Они обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух государств и ситуацию в Центральной Африке. Валерий Герасимов отметил положительную динамику двустороннего военного сотрудничества, а также важность российско-руандийского партнерства по обеспечению стабильности и региональной безопасности. "Мы рассматриваем вашу страну как перспективного партнера России на африканском континенте. Высоко ценим стремление руководства Руанды к развитию всесторонних отношений между нашими государствами, в том числе в военной области", - отметил начальник российского Генштаба.

Он добавил, что крепление отношений между нашими странами будет способствовать повышению эффективности борьбы с террористическими организациями в Центральной Африке, активность которых на континенте усиливается с каждым годом.

Также Валерий Герасимов поблагодарил Жан-Боско Казуру за то, что в непростой эпидемиологической обстановке он нашел возможность посетить проходящий в России Международный военно-технической форум "Армия-2020".

Власть Безопасность Армия В мире Африка Руанда ФОРУМ "АРМИЯ - 2020"

Главное сегодня

Путин поручил компенсировать клиникам расходы на борьбу с коронавирусом
Врачи займутся профилактикой COVID-19 в школах
В Кремле оценили возможность рефинансирования белорусского долга
В Сирии ранили двух российских военных
Forbes назвал богатейшие семейные кланы России
Верховный суд разъяснил, как отвечают врачи в случае смерти больного
В России может появиться новая ежегодная выплата на сборы детей в школу