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25.08.2020 12:30
Рубрика: Общество

Начинается набор добровольцев для новой фазы испытаний вакцины против COVID-19

Текст: Ирина Невинная
НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал в Минздрав РФ документы для получения разрешения на проведение пострегистрационных исследований вакцины против коронавируса. Набор добровольцев начнется со следующей недели, сообщил 25 августа глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Я думаю, что на следующей неделе уже непосредственно начнется набор пациентов, параллельно пойдет с применением в клинической практике", - сказал Мурашко журналистам во вторник.

Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости
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"В пятницу утром подали соответствующие документы в Минздрав для получения разрешения на пострегистрационные испытания в Москве. Обещали в течение суток-двух рассмотреть как приоритетный документ. С момента получения от Минздрава разрешения, неделя, максимум десять дней должно пройти, чтобы начать исследования", - сообщал ранее директор Центра Гамалеи академик Александр Гинцбург.

В этой фазе клинических исследований запланировано участие 40 тысяч волонтеров, причем, как сообщал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, исследования будут международные - помимо России вакцину будут испытывать в Саудовской Аравии, ОАЭ, Филиппинах, возможно, также Бразилии или Индии (переговоры продолжаются). Кроме того, 24 августа стало известно, что согласие на участие дала Беларусь.

Договоры на страхование 40 тыс. добровольцев уже заключи, уточнил Гинцбург. Достаточное количество доз вакцины также уже наработано.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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