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25.08.2020 19:13
Рубрика: Общество

Сорок тысяч раз проверь

Начинается третья фаза клинических исследований вакцины от COVID-19
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(8243)
Со следующей недели начнется набор добровольцев для участия в масштабных испытаниях первой российской вакцины для профилактики COVID-19. Параллельно с тестированием прививки начнут делать врачам, а потом и учителям, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости

Документы для проведения пострегистрационных исследований (это, кстати, было основным условием регистрации препарата) уже поданы в минздрав, и получить разрешение в НИЦ имени Гамалеи, где разработали вакцину, ожидают со дня на день.

Фото: Getty Images/ Sean Gallup
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"Набор добровольцев начнется со следующей недели", - уточнил Михаил Мурашко, фактически подтвердив, что добро министерство, конечно, даст. Гамалеевскую вакцину будут тестировать с участием 40 тысяч добровольцев, причем, как сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, исследования имеют международный статус - помимо России заявлено участие Саудовской Аравии, ОАЭ, Филиппин, возможно также Бразилии или Индии (переговоры продолжаются). Кроме того, вчера стало известно, что согласие тестировать новую вакцину также дала Беларусь. По словам министра, в эту страну уже направлены все документы, необходимые для участия в клинических исследованиях.

Пока же продолжаются подготовительные и организационные работы. До начала испытаний волонтерам предстоит ознакомиться с протоколами исследований. Кроме того, их застрахуют на случай возникновения осложнений, причиняющих серьезный вред здоровью.

"Договоры на страхование 40 тысяч добровольцев уже заключили", - пояснил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, достаточное количество доз вакцины также уже наработано.

До начала испытаний волонтеров познакомят с протоколами их проведения и застрахуют

Конечно, не все страны и не все заявленные клиники задействуют сразу. Набрать 40 тысяч человек, готовых проверить на себе новый препарат, - задача не из легких. Однако наряду со скептиками, заявляющими, что прививаться непроверенной вакциной просто опасно, многим надоело бояться заражения, и они надеются с помощью прививки выйти из зоны риска.

Цитата

Михаил Мурашко, министр здравоохранения:

"В первую очередь будут предлагаться вакцинированию учителя: и против гриппа, и при поступлении вакцины от коронавирусной инфекции- это также первоочередное".

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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