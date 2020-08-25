Найдены огромные 7000-летние каменные объекты неизвестного назначения

Международная группа археологов первые описала найденные в 2017 году в Саудовской Аравии массивные каменные сооружения. Их признали одними из самых древних памятников в мире.

Полностью с исследованием можно ознакомиться в журнале The Holocene. Сооружения, о которых идет речь, впервые были обнаружены еще в 2017 году. С тех пор археологи нашли сотни таких памятников, причем они значительно отличаются друг от друга по своим размерам. Некоторые из них имеют длину менее 15 метров, а самые крупные достигают в длину 616 метров.

Объединяет эти строения только то, что они сооружены из невысоких каменных стен. С высоты птичьего полета они напоминают ворота. Любопытно, что такие сооружения были найдены по всей Саудовской Аравии, а шесть из них возведены на склоне вулкана.

В своей статье археологи впервые детально описывают памятники. По их оценкам, сооружения были возведены около 5000 года до нашей эры, что делает их одним из древнейших памятников в мире. Вероятно, они старше знаменитого английского Стоунхенджа. Кстати, датирование было проведено по найденным здесь же остаткам древесного угля, которые были подвергнуты радиоуглеродному анализу.

Изначально таинственные каменные постройки назвали "воротами". Однако после детального изучения они получили название "мустатилы", что в переводе с арабского означает "прямоугольник". Дело в том, что все сооружения имеют правильную прямоугольную форму.

"Явление мустатила представляет собой замечательное развитие монументальной архитектуры, поскольку сотни таких сооружений были построены на северо-западе Аравии, - пишут исследователи в своей статье. - Этот "монументальный пейзаж" представляет собой одну из самых ранних крупномасштабных форм монументального каменного строительства в любой точке мира".

Археологи считают, что изначально многие из мустатилов имели платформы, установленные на обоих концах "прямоугольника". На одной из таких платформ они обнаружили доисторическую "картину" с геометрическими узорами. В своей статье исследователи отмечают, что ничего подобного ранее в наскальном искусстве не встречалось, "дизайн картины" оказался уникальным для всего мира.

"Вполне вероятно, что эти структуры визуально были очень впечатляющими и, возможно, довольно ярко окрашенными", - сказал ведущий автор исследования Хью Гроукатт из Института Макса Планка в Германии.

Внутри мустатилов было найдено несколько артефактов. Это свидетельствует о том, что сооружения использовались не круглый год. Кроме того, длинные стены оказались очень низкими, и у них нет очевидных точек входа. Поэтому ученые отмели гипотезу о том, что сооружения использовались в качестве загонов для животных.

Приоритетной пока является гипотеза о том, что эти памятники были местом проведения ритуалов, причем до сих пор неясно, каких именно. Например, самый крупный мустатил, обнаруженный на данный момент, занимает площадь 22 тысячи квадратных метров.

Примечательно и то, что большинство этих сооружений находятся в крайне засушливых местах, включая южную пустыню Нефуд, а также на бесплодных лавовых полях. Впрочем, около 7000 лет назад климат в этих местах был более влажным, чем сегодня.

В то время местные жители активно занимались скотоводством и охотой на диких животных. Поэтому, по словам исследователей, мустатилы могли быть и способом отметить свою территорию в жесткой конкурентной борьбе за пастбища в сложных и непредсказуемых условиях Аравии.