Названа основная причина появления рака легких у некурящих

Практикующий сосудистый хирург, эксперт по питанию Ренат Хайров объяснил, что регулярное воздействие сигаретного дыма на людей, которые никогда не курили, повышает риск развития рака легких на 20-30%. Риск наиболее высок, если регулярно дышать сигаретным дымом. Опасно также пребывать в помещении, где курили. Дело в том, что сигаретный дым негативно влияет на организм даже на расстоянии, снижая способность иммунитета разрушать раковые клетки, при этом провоцирую их размножение.

В табачном дыме в большом количестве присутствуют токсические соединения нитрозамины, которые делают опасным даже так называемое "третичное" курение, когда человек какое-то время находится в прокуренном помещении.

- Даже в комнате с вентиляцией остается до 80% этих веществ. Поэтому запретили курить в помещениях, иначе курильщик ставит под угрозу здоровье других людей, даже когда курит в одиночестве. Причем это чревато не только повышенным риском развития рака легких. Это также ХОБЛ, сердечные болезни, колоректальный рак, рак мозга, рак крови и другие опасные виды рака.

Вдыхание табачного дыма вызывает аллергические состояния у взрослых и детей: пищевая аллергия, ринит, риносинусит, бронхиальная астма, экзема, - отметил доктор.