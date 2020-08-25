"Несчастный случай" и "Воскресенье" выступят в Зеленом театре ВДНХ

Группы "Несчастный случай" и "Воскресенье" выйдут из самоизоляции, Денис Мацуев даст в один вечер два сольных концерта, а Валерий Дидюля продемонстрирует при свечах все волшебство своей гитары.

Кто играет: Группа "Несчастный случай".

Что играет: Русский рок.

Почему идти: Истосковавшиеся по живым концертам Алексей Кортнев со товарищи намерены подтвердить в Зеленом театре свой статус самой интеллигентной и жизнеутверждающей московской группы. Программа с духоподъемным названием "Столица радости моей" ознаменует ее выход из четырехмесячной самоизоляции. Никаких сложностей и хитростей - только задор и веселье. То есть: "Радио", "Что ты имела в виду", "Овощное танго", "График" и, разумеется, "Песня о Москве".

Где, когда, сколько: 30 августа; Зеленый театр ВДНХ; 1 000 - 6 000.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Денис Мацуев.

Что играет: Р. Шуман - "Детские сцены", С. Рахманинов - Вариации на тему Корелли, П. Чайковский - "Размышление", И. Стравинский - Три фрагмента из балета "Петрушка" (авторская транскрипция для фортепиано).

Почему идти: Похоже, по количеству выступлений в России Денис Мацуев намерен превзойти сам себя. Триумфально открыв в зале им Чайковского серию "Возвращение живого звука" пианист вернется сюда аж с двумя сольными концертами в один вечер. Программа одинаковая - тщательно выверенная, виртуозная, гарантирующая любимцу нашей публики аплодисменты, переходящие в овацию.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 28 августа (начало в 18.00 и 21.00); 1 200 - 6 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Богдан Волков в сопровождении Александра Гиндина.

Что играет: П. Чайковский - Романсы.

Почему идти: Богдан Волков, только что снискавший успех на Зальцбургском фестивале, выступит в образе, напоминающем о Ленском в "Евгении Онегине". Такому полетному тенору как Волков идеально подходят романсы Чайковского, которые и составят программу московского концерта. Полные любви и нежности сочинения Петра Ильича заиграют новыми красками - в силу извечного своего обаяния и тонкой интерпретации Волкова.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 25 августа (начало в 20.00); 200 - 1 000 руб.

Фото: Академ Джаз Клуб

Кто играет: Валерий Дидюля.

Что играет: Нью-эйдж.

Почему идти: Музыка гитариста Валерия Дидюли - это красиво струящиеся мелодии, хитросплетения ритмов и высокая степень одухотворенности. В общем, нью-эйдж. В хорошей нью-эйджевой композиции есть внутренняя логика, иначе умиротворение и мечтательность грозят обернуться скукой. Но только не в случае Дидюли. На его сольном концерте в Академ Джаз Клубе будет царить настоящая магия. А свечи на столиках усилят ощущение творящегося на ваших глазах волшебства.

Где, когда, сколько: Академ Джаз Клуб; 28 августа; 5 000 - 8 500 руб.

Фото: ООО "Главменеджмент"

Кто играет: Группа "Воскресение".

Что играет: Русский рок.

Почему идти: Группа "Воскресение" прославилась на рубеже 70-х - 80-х песнями про "облом", которые можно прописывать как лекарство от излишней жизнерадостности (если, конечно, от этого надо лечить). Ощущение "облома" оказалось созвучным сразу нескольким поколениям - песни "Кто виноват?" и "По дороге разочарований" неизменно входят в списки суперхитов русского рока. В Зеленом театре ВДНХ опять прозвучит золотой фонд "Воскресения" - не ради облома, а для удовольствия ностальгирующих фанатов.

Где, когда, сколько: 29 августа; Зеленый театр ВДНХ; 500 - 6 000.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Павел Милюков, Александр Князев, Борис Березовский.

Что играет: А. Скрябин - Фантазия си минор для фортепиано, Соната № 6 для фортепиано, Л. ван Бетховен - Соната № 7 для скрипки и фортепиано, Д. Шостакович - Фортепианное трио № 1.

Почему идти: Прелюбопытный состав участников концерта, равно как и изысканная программа сулят меломанам настоящую интригу. Эстет Березовский, рационалист Милюков и гедонист Князев сойдутся как три природных явления - каждое по-своему интересно, а в некоторых сочетаниях просто удивительно.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 27 августа (начало в 20.00); 500 - 3 000 руб.