Постановление правительства Новосибирской области от 24 августа 2020 года № 353-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", предложениями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (письма от 20.08.2020 № 54-00-01/001-7534-2020, от 21.08.2020 № 001/001-7580-2020, от 21.08.2020 № 54-00-01/001-7606-2020) Правительство Новосибирской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" следующие изменения:

1. В преамбуле слова "(письма от 20.04.2020 № 54 00-06/001-3360-2020, от 23.04.2020 № 54-00-06/001-3510-2020, от 23.07.2020 № 001/001-6572-2020, от 03.08.2020 № 54-00-01/001-6960-2020)" заменить словами "(письма от 20.04.2020 № 54 00-06/001-3360-2020, от 23.04.2020 № 54-00-06/001-3510-2020, от 23.07.2020 № 001/001-6572-2020, от 03.08.2020 № 54-00-01/001-6960-2020, от 20.08.2020 № 54-00-01/001-7534-2020, от 21.08.2020 № 001/001-7580-2020, от 21.08.2020 № 54-00-01/001-7606-2020)".

2. Подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"1) приостановить проведение на территории Новосибирской области массовых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, кроме:

работы плавательных бассейнов, деятельности организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта по оказанию услуг для индивидуальных и групповых занятий, в том числе фитнес-центров;

деятельности организаций дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, с 01.09.2020;

работы аттракционов на открытом воздухе, проведения официальных спортивных соревнований без участия зрителей;".

3. Дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

"7.1. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (Архипов Д.Н.) организовать централизованное обеспечение в заявительном порядке лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, расположенными на территории Новосибирской области, дезинфицирующими средствами для обработки мест общего пользования в многоквартирных домах.".

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников







