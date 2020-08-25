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25.08.2020 21:26
Рубрика: Экономика

Российский газ отправят на юг Китая

Новый газопровод диверсифицирует энергетические ресурсы
Текст: Чжэн Ижань, Чжэн Синь
Российская газета - Спецвыпуск № 189(8243)
Оператор трубопровода China Oil & Gas Pipeline Network Corp. сообщил, что началось строительство южного участка китайско-российского газопровода по восточному маршруту. По трубопроводу протяженностью 5111 километров, который считается самым длинным в мире трубопроводом через реку, к 2025 году будет транспортироваться природный газ из России в Шанхай. Южный участок проекта простирается от провинции Хэбэй до Шанхая. Ожидается, что по нему будет перекачиваться 18,9 миллиарда кубометров природного газа в год из России в район дельты реки Янцзы. Трубопровод будет обладать самым большим диаметром и самым высоким давлением среди всех трубопроводов в Китае.
Рабочие готовят к подключению участок газопровода по восточному маршруту в Цяньань, провинция Хэбэй. Фото: Ян Шияо / Синьхуа Рабочие готовят к подключению участок газопровода по восточному маршруту в Цяньань, провинция Хэбэй. Фото: Ян Шияо / Синьхуа
Рабочие готовят к подключению участок газопровода по восточному маршруту в Цяньань, провинция Хэбэй. Фото: Ян Шияо / Синьхуа

Северный участок был введен в эксплуатацию в прошлом году, а средний участок должен быть завершен в этом. Южный участок - крупный проект для вновь образованной трубопроводной компании. Помимо транспортировки природного газа в район дельты реки Янцзы трубопровод также встретится с другой веткой, которая соединяет уезд Юнцин, провинцию Хэбэй и Шанхай с тремя другими трубопроводами. Ожидается, что все это улучшит распределение и транспортировку энергии в районе дельты реки Янцзы и расширит возможности аварийной поддержки сети трубопроводов природного газа в регионе.

В Китае начали строительство продолжения газопровода "Сила Сибири"

Аналитик Bloomberg NEF Ли Цзыюэ говорит: "Начало строительства в июле южной части Восточного маршрута китайско-российского газопровода приведет к дальнейшей диверсификации источников природного газа и повышению энергетической безопасности в дельте реки Янцзы".

Новый трубопровод будет обладать самым большим диаметром и самым высоким давлением среди всех трубопроводов в Китае

По ее словам, ожидается, что после выхода на полную мощность в 2025 году ветка будет обеспечивать регион 18,9 миллиарда кубометров газа - это около 30 процентов годового потребления региона в прошлом году. В настоящее время газ в регион поставляют газопроводы "Запад - Восток", "Сычуань - Шанхай" и шесть портовых терминалов сжиженного газа.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Восточная Азия Китай

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