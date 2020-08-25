Оператор трубопровода China Oil & Gas Pipeline Network Corp. сообщил, что началось строительство южного участка китайско-российского газопровода по восточному маршруту. По трубопроводу протяженностью 5111 километров, который считается самым длинным в мире трубопроводом через реку, к 2025 году будет транспортироваться природный газ из России в Шанхай. Южный участок проекта простирается от провинции Хэбэй до Шанхая. Ожидается, что по нему будет перекачиваться 18,9 миллиарда кубометров природного газа в год из России в район дельты реки Янцзы. Трубопровод будет обладать самым большим диаметром и самым высоким давлением среди всех трубопроводов в Китае.

Северный участок был введен в эксплуатацию в прошлом году, а средний участок должен быть завершен в этом. Южный участок - крупный проект для вновь образованной трубопроводной компании. Помимо транспортировки природного газа в район дельты реки Янцзы трубопровод также встретится с другой веткой, которая соединяет уезд Юнцин, провинцию Хэбэй и Шанхай с тремя другими трубопроводами. Ожидается, что все это улучшит распределение и транспортировку энергии в районе дельты реки Янцзы и расширит возможности аварийной поддержки сети трубопроводов природного газа в регионе.

Аналитик Bloomberg NEF Ли Цзыюэ говорит: "Начало строительства в июле южной части Восточного маршрута китайско-российского газопровода приведет к дальнейшей диверсификации источников природного газа и повышению энергетической безопасности в дельте реки Янцзы".

Новый трубопровод будет обладать самым большим диаметром и самым высоким давлением среди всех трубопроводов в Китае

По ее словам, ожидается, что после выхода на полную мощность в 2025 году ветка будет обеспечивать регион 18,9 миллиарда кубометров газа - это около 30 процентов годового потребления региона в прошлом году. В настоящее время газ в регион поставляют газопроводы "Запад - Восток", "Сычуань - Шанхай" и шесть портовых терминалов сжиженного газа.