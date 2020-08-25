Фиксированная ставка по образовательному кредиту с государственной поддержкой упала с 8,5% до 3% годовых, а срок выплаты такой ссуды после окончания вуза увеличился с 10 до 15 лет. Постановление об этом приняло правительство по поручению президента. Фактически теперь взять в долг на получение образования можно под ставку ниже уровня инфляции и примерно в три раза ниже ставки по необеспеченным потребительским кредитам.

О новых правилах предоставления образовательных кредитов с господдержкой сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он также уточнил, что льготный период кредитования увеличили с трех до девяти месяцев после окончания учебного заведения: таким образом выпускники смогут найти работу, пройти испытательный срок и при выплатах не испытывать чрезмерной финансовой нагрузки.

До этого несколько банков выдавали студентам целевые кредиты на образование с рядом послаблений, но льготы в виде низких процентов по кредиту до этого не было. Их ставку можно было назвать либо чисто рыночной, либо близкой к таковой, на что в том числе указал Мишустин. Кроме того, для оформления образовательного кредита требовалось больше времени и документов, чем для необеспеченного кредита.

В целом образовательные кредиты составляли очень небольшой процент банковского кредитования, что обусловлено их относительной дороговизной, рассказывает директор - руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Специфика образовательного кредита заключается в том, что проценты начисляются ежемесячно, а "тело" долга начинает гаситься уже после окончания обучения. Это позволяет снизить ежемесячные выплаты, однако заметно увеличивает итоговый объем переплат в сравнении с аннуитетными платежами, подчеркивает Доронкин. При этом очевидно, что в последние два года брать образовательные кредиты было невыгодно - в условиях стабильного снижения кредитных ставок фиксация ставки по кредиту на длительный срок могла обернуться дополнительной переплатой, и выгоднее было взять несколько коротких потребительских кредитов для оплаты обучения.

Теперь же существенное снижение ставок по программе способно подстегнуть спрос на образовательные кредиты, особенно в условиях ожидаемой стабилизации ключевой ставки на уровне 4%, считает Доронкин. Фактически сегодня речь идет о кредите под ставку не выше уровня инфляции и примерно в три раза ниже ставки по необеспеченным потребительским кредитам, подчеркивает он.

Оценить дополнительную нагрузку на федеральный бюджет из-за сниженной ставки по образовательным кредитам пока не представляется возможным, говорит руководитель направления "Фискальная политика" Экономической экспертной группы Александра Суслина. Эта цифра будет зависеть от числа желающих взять образовательный кредит по новым правилам.

Так, во время учебы можно выплачивать только проценты. Сам срок выплаты кредита после окончания вуза увеличен с 10 до 15 лет. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Тем временем в Сбербанке объявили, что взять образовательный кредит под ставку 3% студенты вузов с государственной лицензией могут уже с 25 августа. Кредит оформляется без поручителей, обязательного страхования и залога. Если образовательный кредит ранее был оформлен в банке по более высокой ставке, заемщик может заключить дополнительное соглашение и перейти на льготную ставку 3%, говорится в заявлении банка.

Как раз в эти дни вузы обрабатывают заявления от платников, начинают зачислять их на контрактные отделения. Например, в Финансовом университете при правительстве РФ уже подано 83 заявления с оплатой по образовательному кредитованию.

- Это просто рекордное количество , - говорит проректор Финансового университета, ответственный секретарь приемной комиссии Светлана Брюховецкая. - В прошлом году на платном отделении у нас был всего один такой договор. Очень важно, что во время учебы идет только погашение процентов, а "тело" кредита выплачивается после диплома.

Раньше молодому специалисту нужно было за три месяца найти работу, чтобы обеспечить себе средства на выплату основного долга. По мнению Брюховецкой, это очень короткий срок. Теперь же есть девять месяцев на поиск и трудоустройство.

А самое главное, что у постановления есть "обратная сила". Все договоры на получение образовательных кредитов, датированные 2017 годом и позже, могут быть переоформлены под новую, низкую ставку. Например, если вы - студент Финансового университета, то вместо девяти с лишним тысяч рублей в месяц будете платить ­всего 3,5 тысячи.