Онлайн-сервис поможет иностранцам подготовиться к ЕГЭ по русскому языку

Новый онлайн-сервис "Учись в России!", который Россотрудничество запускает 15 сентября, поможет иностранным выпускникам подготовиться к сдаче экзаменов в российские вузы.

В каждом курсе сервиса специалистами будет собрано большое количество разнообразных заданий: интерактивные презентации, виртуальные лабораторные работы, тренажеры для подготовки к ЕГЭ, сообщает пресс-центр проекта "Российское цифровое сотрудничество".

Пользователи сервиса, желающие получить российское образование и хорошие знания русского языка, получат доступ к онлайн-курсам по основным предметам школьной программы. Также организаторы обещают включить в новую образовательную платформу актуальные материалы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, соответствующие российским образовательным стандартам.

"Благодаря образовательному онлайн-сервису "Учись в России!" молодежь сможет более качественно подготовиться к сдаче вступительных экзаменов в российские вузы. В дальнейшем мы рассчитываем, что, получив высшее образование, выпускники российских университетов станут востребованными профессионалами во многих областях экономики в своих странах", - отметил один из организаторов новой цифровой платформы, заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.Также авторы проекта обещают, что пользователи могут рассчитывать на помощь от квалифицированных специалистов-русистов и педагогов, а также получить дополнительные задания в зависимости от индивидуальных потребностей, интересов и уровня знаний.