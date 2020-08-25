Опрос: В Германии каждый второй не может обойтись без видеоигр

В Германии каждый второй опрошенный (49 процентов) заявил, что без компьютерных игр на карантине из-за коронавируса сошел бы с ума. Каждый третий геймер (31 процент) утверждает, что совместные онлайн-игры помогали им поддерживать связь с друзьями и знакомыми. Об этом свидетельствует опрос, проведенный по заказу цифрового объединения Bitkom.

После вспышки пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений пользователи стали уделять больше внимания своему хобби. 55 процентов опрошенных признались, что играют в среднем на семь часов больше в неделю, чем ранее. Многие готовы тратить на компьютерные и видеоигры больше денег.

Рост расходов среди молодежи на видеоигры увеличился с 22 до 34 евро в месяц. Люди в возрасте 30-49 лет тратят на игры 19 евро в месяц по сравнению с 11 евро до начала пандемии. Среди людей в возрасте от 50 до 64 лет увеличение составляет пять евро - с 12 до 17 евро. Для поколения 65+ ежемесячные траты на эти цели возросли с шести до десяти евро.

Для многих геймеров это значительно больше, чем просто хобби. Из них 37 процентов не могут представить себе жизнь без игр. Эта оценка несколько более выражена среди мужчин (40 процентов), чем женщин (34 процента), и среди любителей в возрасте от 16 до 29 лет (45 процентов). При этом порядка 61 процента из числа опрошенных полагают, что игры помогают им отвлечься от повседневной жизни. Почти каждый второй участник опроса (45 процентов) воспринимает игры как социально-культурное достояние наравне с книгами фильмами и музыкой.

В опросе приняли участие 1195 человек из разных регионов Германии в возрасте 16 лет и старше, сообщает портал журнала Focus.