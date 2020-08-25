Технологии виртуальной и дополненной реальности будут использоваться все чаще, прогнозируют отраслевые эксперты, поскольку все больше и больше людей пользуются ими для общения с коллегами и для развлечения. Эта тенденция усилилась в связи с пандемией COVID-19.

Посетитель выставки в Пекине играет в электронную игру с поддержкой технологии виртуальной реальности в сетях 5G, разработанную компанией HTC. Фото: предоставлено CHINA DAILY

"Пандемия подстегнула людей ускорить движение к будущему, основанному на цифровых технологиях, - отметил президент HTC в Китае Элвин Ван Грейлин. - Эта новая, ориентированная на видео норма, в которой мы живем, быстро перейдет в норму, ориентированную на XR, - вот что нас ожидает".

XR - это технологические решения, охватывающие все формы реальности, измененной с помощью компьютера, включая дополненную реальность (AR), смешанную реальность и виртуальную реальность (VR). Также XR значительно повышает качество, точность и размерность человеко-компьютерного взаимодействия.

По словам Грейлина, благодаря передовой науке и технологиями люди смогут постепенно использовать реальное взаимодействие в виртуальном пространстве для иммерсивных коммуникаций и избавиться от временных и пространственных ограничений. "С помощью XR-технологий наши жизнь, работа, учеба и социальные контакты станут более открытыми, простыми и эффективными", - полагает он.

В будущем устройства виртуальной и дополненной реальности будут играть более важную роль в удаленной работе, считает аналитик международной консалтинговой компании IDC Клэр Чжао. Во время пандемии в Китае 23,8 процента всех устройств виртуальной и дополненной реальности использовались в образовании. "Развитие 5G окажет положительное влияние на секторы виртуальной и дополненной реальности, особенно в сферах образования, здравоохранения, развлечений и удаленной работы, - говорит эксперт. - Мы по-прежнему верим, что VR- и AR-технологии ожидает большое будущее, и ожидается, что совокупный годовой темп роста китайского рынка этих технологий в течение следующих пяти лет составит 67,5 процента. Но потребуется некоторое время, чтобы эти технологии стали широко использоваться в обществе".

Министерство промышленности и информатизации КНР призвало приложить больше усилий для продвижения технологии 5G в широком спектре областей, включая VR, AR, прямые трансляции, игры и сферу развлечений. Устройства виртуальной и дополненной реальности получат больше возможностей от сверхширокой пропускной способности, высокой скорости и низких значений задержки сетей 5G.

Министерство промышленности и информатизации КНР призвало приложить больше усилий для продвижения технологии 5G

К следующему году стоимость рынка виртуальной реальности составит 54,45 миллиарда юаней (7,8 миллиарда долларов), рассказал заместитель главы отдела электронной информации Министерства промышленности и информатизации КНР У Шэнъу в ходе Всемирной конференции индустрии виртуальной реальности в 2019 году. По словам У, Китай стал крупнейшим в мире производителем конечных VR-продуктов, что способствует развитию потребительского рынка виртуальной реальности. Министерство продолжит поддерживать строительство инновационного центра по производству VR и продвигать исследования и разработку базовых VR-технологий.

Элвин Ван Грейлин из HTC оптимистично оценивает перспективы VR- и AR-технологий, которые уже применяются в ряде секторов, среди которых - социальные сети, офисная деятельность, сфера развлечений, выставки, образование, производство и искусство. К примеру, компания HTC VIVE, пионер в индустрии виртуальной реальности, разработала для таких китайских авиакомпаний, как Air China и Hainan Airlines, VR-уроки профессионального общения, чтобы обучать сотрудников.

В июне компания запустила в Китае VIVE XR Suite - пакет интегрированных приложений, который позволяет пользователям иммерсивно работать, учиться, общаться и даже посещать мероприятия из любого места с помощью самых современных вычислительных устройств.

Развитие 5G окажет положительное влияние на секторы виртуальной и дополненной реальности

Согласно отчету IDC, мировые поставки VR- и AR-гарнитур в первом полугодии сократятся из-за сбоев в цепочке поставок, вызванных пандемией COVID-19. Однако во втором полугодии ситуация выровняется, и в результате общий объем поставок составит почти 7,1 миллиона единиц в год, что на 23,6 процента больше, чем в 2019 году.

"Интерес к виртуальной реальности продолжает расти, поскольку все больше компаний используют эти технологии для реализации широкого спектра сценариев обучения, - отметил директор по исследованиям потребителей и устройств в компании IDC Том Майнелли. - Помимо типичных примеров, когда VR-технологии применяют для обучения людей работе, связанной с дорогим оборудованием или опасными ситуациями, со стороны представителей различных отраслей мы наблюдаем заметный всплеск интереса к использованию технологий виртуальной реальности для развития коммуникативных навыков".