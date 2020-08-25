За рулем никого нет, но автомобиль автоматически заводится и самостоятельно едет по дороге, а затем замедляется и останавливается на красном светофоре.

Менеджер по продажам Ху Ваньцин в городе Гуанчжоу, провинция Гуандун, в полном восторге от того, что с ней происходит, ведь она сидит в беспилотном такси. 32-летняя Ху впервые в жизни пользуется таким транспортным средством. По ее словам, сначала она нервничала, но эти опасения постепенно рассеивались, когда такси плавно тормозило, позволяя пешеходу перейти дорогу. "Беспилотный автомобиль ничем не отличается от обычного такси", - говорит она. - Он работает так же плавно и стабильно, как такси, которым управляет человек более чем с 20-летним опытом вождения".

У многих жителей Гуанчжоу также появилась возможность вызывать самоуправляемое такси после того, как в июне компания WeRide, занимающаяся автономным вождением, объявила, что эта услуга будет доступна на навигационной платформе Alibaba - Amap.

Коммерциализация автономного вождения в Китае активизируется, особенно потому, что вспышка COVID-19 ускорила распространение подобных приложений. Среди них беспилотные такси вышли на передний план, и несколько компаний недавно начали оказывать такие услуги.

В июне стартап Didi Chuxing, занимающийся "подсадкой" пассажиров, открыл в Шанхае услуги по предоставлению беспилотного автомобиля. Это произошло после того, как в апреле технологическая компания Baidu Inc, известная своей платформой для беспилотного вождения Apollo, объявила о запуске службы беспилотного такси в городе Чанша, провинция Хунань.

Компания Momenta - китайский стартап по автономному вождению, поддерживаемый компанией Daimler, заявила, что к 2022 году в городе Сучжоу, провинция Цзянсу, где компания получила лицензию на свои испытания, некоторые из ее автомобилей станут беспилотными. А весь ее парк беспилотных такси будет работать без "резервных водителей" к 2024 году.

"Сектор автономного вождения ускоряет коммерциализацию в Китае, - говорит главный операционный директор компании WeRide Чжан Ли. - Ожидается, что широкомасштабное применение таких автомобилей станет реальностью в течение следующих двух-трех лет, что по факту раньше, чем предполагалось. Усилия страны по созданию новой инфраструктуры также ускоряют коммерциализацию беспилотных транспортных средств и создают уникальную открытую рыночную среду для местных технологических стартапов".

Беспилотное такси может принести огромные выгоды с точки зрения экономии затрат на рабочую силу

Беспилотные такси в стране основаны на автономном вождении 4-го уровня, то есть в большинстве случаев автомобиль может работать автономно, без вмешательства человека. Уровни варьируют от 0 до 5. Уровень 3 означает момент, когда транспортное средство будет справляться с ситуациями, требующими немедленного реагирования, но водитель должен быть готов вмешаться в течение ограниченного времени. Уровень 5 - это высший стандарт, когда вмешательство человека вообще не требуется.

В настоящее время все самоуправляемые такси страны оснащены "резервным" водителем в машине для обеспечения безопасности в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Компании также полагаются на центры управления безопасностью для мониторинга беспилотных транспортных средств и дорожных условий в режиме реального времени и предоставления своевременной помощи и инструкций нуждающимся в них автомобилям.

Беспилотное такси может принести огромные выгоды с точки зрения экономии затрат на рабочую силу, считает аналитик CITIC Securities Ян Цзэюань.

"Замена водителей беспилотными технологиями сократит расходы на 60 процентов", - говорит он.

За большинство услуг беспилотного вождения пассажиры платят такой же тариф, как и за обычное такси. В Гуанчжоу плата за посадку в такси составляет 12 юаней (1,7 доллара), далее добавляется по 2,6 юаня за каждый километр по счетчику.

"Передовые технологии требуют большого количества ресурсов, что может привести к трудностям в краткосрочной рентабельности эксплуатации подобного такси, - говорит господин Ян. - Но мы с оптимизмом смотрим на прибыль в долгосрочной перспективе". По словам Ян Цзэюаня, коммерциализация самоуправляемых такси совпадает с падением стоимости компонентов для беспилотных автомобилей: "В условиях растущего спроса людей на подобного рода услуги самоуправляемые такси откроют более широкие перспективы для развития страны. Скоро мировой рынок беспилотного такси, вероятно, будет оцениваться в сотни миллиардов долларов".

После вспышки COVID-19 в развитие автономного вождения было вложено больше средств, поскольку инвесторы стали более осторожно относиться к инвестированию в другие отрасли. Было совершено множество крупных сделок: к примеру, центр развития автономного вождения компании Didi Chuxing получил финансирование в размере 300 миллионов долларов от Soft Bank of Japan. Фирма по развитию автономного вождения Pony.ai закрыла новый раунд финансирования на общую сумму 462 миллиона долларов.

Генеральный директор китайского стартапа по производству беспилотных автомобилей Uisee У Ганьша считает, что этот сектор уже готов к взлету. "Инвесторы сейчас более уверены в коммерциализации интеллектуального вождения и, следовательно, готовы вкладывать в это свои средства. С этого года мы должны начать крупномасштабную коммерциализацию беспилотных автомобилей, - констатирует он. - Мы наблюдаем значительный рост заказов". Его стартап специализируется на автономном вождении высокого уровня и закрыл новый раунд финансирования в феврале.

Сотрудник службы безопасности и штурман внутри беспилотного такси проводят испытания в городе Чанша, провинция Хунань. Фото: Ян Хуафэн / CHINA NEWS SERVICE

Во время вспышки коронавирусной инфекции несколько больниц и компаний использовали беспилотные автомобили для доставки таких предметов первой необходимости, как защитные маски и еда, пациентам и медицинским работникам.

Ранее в этом году Китай представил план развития автономного вождения в стране. Согласно этому плану к 2025 году в стране будут реализованы "масштабное производство автомобилей, способных к условному автономному вождению, и коммерциализация высокоуровневых автономных транспортных средств в определенных сценариях".

В марте министерство промышленности и информатизации ввело в действие стандарты классификации для автономного вождения в Китае, что помогло ускорить развитие индустрии автономного вождения в стране.

Согласно последнему отчету глобальной консалтинговой компании McKinsey & Company Китай станет крупнейшим в мире рынком автономных транспортных средств. При этом ожидается, что к 2030 году выручка от продаж таких новых автомобилей и мобильных услуг превысит 500 миллиардов долларов.

Однако аналитик по вопросам жизни и услуг в консалтинговой компании Analysys Ян Сюй отмечает, что до коммерциализации этой отрасли еще далеко и предстоит решить ряд проблем, включая сложные дорожные условия, технологически узкие места, эксплуатационные расходы и надзор.