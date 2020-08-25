Почему снижается курс рубля

Всю прошлую неделю наблюдалась тенденция роста курса доллара к рублю, в понедельник российская валюта предприняла слабую попытку укрепиться. Понижательной тенденции способствовали сразу несколько факторов, говорит руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба.

Во-первых, продолжили корректироваться гособлигации - нерезиденты закрывают прибыльные позиции в сильно подорожавших за последний год бумагах и выходят в валюту, оказывая давление на рубль. Во-вторых, котировки нефти резко развернулись вниз (на сомнениях трейдеров в том, что запасы сокращаются должными темпами). Ее стоимость снизилась и консолидируется в связи с полной безыдейностью, констатирует аналитик.

Негативный фон для валют развивающихся стран создает напряженная ситуация с турецкой лирой. Рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз кредитного рейтинга Турции на "негативный" из-за сокращения валютных резервов в результате валютных интервенций местного центробанка и снижения реальных процентных ставок. Сам рейтинг остался на прежнем уровне "ВВ-". "Мы полагаем, что сейчас стоит держаться подальше от госбумаг Турции, но корпоративным турецким бумагам (кроме группы банков, аффилированных с государством), скорее всего, пока ничего не грозит", - отмечает Журба.

Как итог, до 76 рублей за доллар - "рукой подать", что может быть реализовано в ближайшие дни, если рынок не найдет серьезных причин для оптимизма по отношению к российской валюте, прогнозирует аналитик. События вокруг внутриполитического конфликта в Беларуси не дают повода для полного спокойствия, добавляет он.

На стороне рубля пока играет фактор уплаты налогов, небольшой рост нефтяных котировок и общая слабость доллара на внешнем рынке, говорит начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин. Основные налоговые платежи августа должны быть выплачены сегодня (НДС, НДПИ, акцизы). Завершится фискальный период уплатой в пятницу налога на прибыль.