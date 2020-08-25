Полмиллиона жителей Техаса и Луизианы эвакуируют из-за урагана "Лаура"

В связи с приближением урагана "Лаура" власти двух южных штатов США - Техаса и Луизианы - приняли решение об эвакуации 585 тысяч человек, передает ТАСС со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс. 200 тысяч предполагается эвакуировать из Луизианы и вдвое больше - из Техаса.

Напомним, что тропический шторм "Лаура", который сейчас проходит Мексиканский залив, усилился до урагана и двинулся на северо-запад со скоростью 7 м/с. Порывы ветра достигают 33 м/с и способны валить деревья и жилые постройки.

Ураган уже оказал негативное влияние на экономику региона, сократив добычу нефти в районе Мексиканского залива