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25.08.2020 16:49
Рубрика: В мире

Польша с начала июля не впускает посла Германии

Текст: Ариадна Рокоссовская
Впервые в современной истории двусторонних отношений польские власти уже второй месяц тянут с согласием на кандидатуру нового посла ФРГ. В Германии не скрывают недоумения. Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен - бывший до этого координатором вопросов разведки и безопасности в НАТО, а ранее - главой немецкого диппредставительства в Чехии, с начала июля находится в подвешенном состоянии.
Фото: EPA-EFE/OMER MESSINGER Фото: EPA-EFE/OMER MESSINGER
Фото: EPA-EFE/OMER MESSINGER

Агреман, то есть, согласие правительства принимающего государства на назначение определенного лица в качестве дипломатического представителя аккредитующего государства, предписывается Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. Стандартное время рассмотрения такого запроса - месяц, но дружественные страны, тем более, соседние, состоящие в Европейском Союзе, сокращают этот срок до двух недель. Как сообщает со ссылкой на бывшего главу диппротокола МИД Польши местный информационный портал Onet.pl, послам США и папским нунциям поляки, бывало, выдавали агреман и за 2-3 дня. Затягивание процедуры или несогласие на кандидатуру посла считается демонстрацией воли к ухудшению отношений между странами. А когда ожидание длится больше пяти-шести недель, это можно считать отказом. При этом, информацию о том, что кресло проработавшего в Варшаве беспрецедентно долгие шесть лет Рольфа Никеля займет именно Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен, польские власти получили еще весной, так что у них было время подумать.

Фото: AP Photo/Alik Keplicz
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Авторитетное немецкое издание Zueddeutsche Zeitung сообщило, что в Германии проволочку поначалу объясняли тем, что "кризис, вызванный коронавирусом, замедлил проведение необходимых дипломатических процедур, к тому же, в Варшаве все крутилось вокруг намеченных на 14 и 28 июня президентских выборов". Но выборы прошли, а ситуация не изменилась. "Прошло шесть недель, за которые немецкие дипломаты много раз спрашивали у польских коллег, когда же новый посол может вступить в должность. Их успокаивали, что ждать осталось недолго. "Может быть, существуют какие-то проблемы?" - "Проблем нет", - слышали в ответ".

Zueddeutsche Zeitung пишет, что в МИД ФРГ все это вызывает недоумение. "Все труднее не обращать внимание на это неприязненное поведение, которое не может быть нормальным для отношений так сильно связанных между собой стран, партнеров по ЕС и НАТО". Однако у польских экспертов есть объяснение текущей ситуации. По их мнению, дело не только в явном ухудшении отношений между странами, доказательством которого стали слова президента Анджея Дуды перед выборами: "Немцы не будут выбирать нам президента!". Дело не только в том, что Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен - опытный западногерманский разведчик, бывший заместитель руководителя внешней разведки ФРГ, и польские правые, например, известный тележурналист Витольд Гадовский, говорят, что он едет в Варшаву создавать сеть немецких "агентов влияния" в Польше. По данным государственного телеканала TVP Info, польские спецслужбы очень тщательно изучают его профессиональную биографию. Но оппозиционные СМИ, а также эксперты, сходятся во мнении, что проблемой кандидата на должность посла оказалось также и его происхождение. Дело в том, что отец нового посла барон Бернд Фрайтаг фон Лорингхофен был адъютантом начальника генерального штаба гитлеровской армии, одним из тех, с 22 по 30 апреля 1945 года находился в бункере Адольфа Гитлера. И хотя впоследствии барон неоднократно заявлял, что не был нацистом, но хранил верность присяге, для нынешней польской элиты эта кандидатура неприемлема. Не секрет, что правящая в Польше партия "Право и Справедливость" смотрит на современную жизнь через призму своих представлений об истории. И принцип "сын за отца не отвечает" для польских правых - пустой звук. А поскольку в нынешней ситуации, когда Германию напрямую обвиняют в попытках через СМИ влиять на события в Польше, решение о агремане для посла принимают не в МИД страны, а в правящей партии, Арндту Фрайтаг фон Лорингхофену придется набраться терпения. Впрочем, в МИД ФРГ уверены, что в конечном итоге поляки образумятся. По информации польских СМИ, это время будущий посол использует для изучения польского языка.

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