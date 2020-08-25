После самоизоляции в России выросло количество разводов

Россияне начали подавать на развод. Летом по сравнению с весной количество разводов увеличилось в несколько раз, отметил Росстат.

Если в апреле было зарегистрировано чуть более 13 тысяч разводов, то в июне их количество выросло до 45,8 тысяч. Как рассказал "Известиям" замруководителя Росстата Павел Смелов, скорее всего тенденция к увеличению количества разводов продолжится и в июле.

Оценивать мотивы сограждан в Росстате не стали. По словам Смелова, люди таким образом могли просто реализовать отложенные планы. Ведь во время ограничительных мер ЗАГСы не работали. Но развод вовсе не стал следствием самоизоляции.

Однако у психологов есть и другое мнение. Как считает психолог Инна Корягина, жизненные трудности, к которым однозначно относятся пандемия и самоизоляция, или объединяют семьи, или разъединяют. Возможно многие пары просто не смогли преодолеть ситуацию, когда нужно было достаточно долгое время находится в едином замкнутом пространстве. Поэтому проявились внутренние конфликты и противоречия, которые когда люди ездили каждый день на работу были не так заметны. Могли сказаться и финансовые сложности, связанные с потерей работы, а также проблемы, связанные с налаживанием дистанционного обучения детей.