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25.08.2020 18:01
Рубрика: Экономика

Взлетели в Поднебесную

Текст: Татьяна Карабут
За первое полугодие 2020 года экспорт мяса и растительных масел в Китай вырос в разы, а всего объем агроэкспорта достиг 1,9 млрд долларов. Это на 35% больше, чем за первое полугодие 2019-го. Основными экспортируемыми товарами в стоимостном выражении стали мороженая рыба (38% в структуре экспорта продукции АПК), масло подсолнечное (15%), масло соевое (10%), мясо птицы (8%), ракообразные (6%), отмечают в "Агроэкспорте" при минсельхозе.
Экспорт российского зерна в Китай ограничивается отсутствием на границе терминалов для хранения. Фото: РИА Новости Экспорт российского зерна в Китай ограничивается отсутствием на границе терминалов для хранения. Фото: РИА Новости
Экспорт российского зерна в Китай ограничивается отсутствием на границе терминалов для хранения. Фото: РИА Новости

Значительную роль в структуре экспорта в Китай сыграл допуск на китайский мясной рынок: за первое полугодие 2020 года было поставлено мяса птицы стоимостью 143 млн долларов, что практически в 10 раз превышает аналогичный показатель за 2019 год. "Таким образом, Китай стал основным рынком сбыта российского мяса птицы, опередив Украину - традиционного импортера этой продукции", - подсчитали аналитики. Также выросли поставки растительных масел - подсолнечного (почти в четыре раза) и соевого (более чем в шесть раз). Росту их экспорта во многом способствовали увеличение урожайности семян масложировых культур и производства растительных масел.

По оценке Минсельхоза, объем общего экспорта зерна в ушедшем сезоне превысит 43 млн тонн
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Экспорт российской продукции АПК за первые полгода 2020 года вырос на 18%

Однако поставки нашего основного экспортного товара - зерна - пока остаются на низком уровне, обращает внимание генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. В прошлом сезоне мы отгрузили туда 146 тыс. тонн (в позапрошлом - 90 тыс. тонн). И это была не столько пшеница, сколько кукуруза и ячмень. При этом потенциал рынка огромен: в этом сезоне страна планирует импортировать 7 млн тонн зерна (почти на 2 млн тонн больше, чем в прошлом), говорит генеральный директор аналитического центра "Русагротранса" Игорь Павенский. Но сейчас поставки российского зерна разрешены только из Сибири - экспортеры европейской части России не могут возить туда зерно из-за отсутствия фитосанитарных разрешений. А основная "точка входа" в Китай для сибирского зерна находится в Забайкальске, где пока нет терминала. Да и возить в Поднебесную зерно дорого: расстояние даже из Сибири существенное (например, из Омска до Забайкальска - 4 тыс. км), необходимы тарифные преференции.

Экономика ВЭД Экономика АПК

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