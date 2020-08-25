Правительство снизило ставку по образовательным кредитам до трех процентов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое снижает ставку по образовательным кредитам с 8,5% до 3% годовых. Фактически теперь взять в долг на получение образования можно под ставку ниже уровня инфляции и примерно в три раза ниже ставки по необеспеченным потребительским кредитам.

Сегодня в России практически половина студентов получают высшее образование платно. Новые правила образовательного кредитования снимают напряжение по многим важным для студентов-контрактников пунктам. Так, во время учебы можно выплачивать только проценты. Сам срок выплаты кредита после окончания вуза увеличен с 10 до 15 лет. Начинать основные выплаты теперь можно через девять месяцев после получения диплома, а не через три, как раньше.

Сейчас вузы обрабатывают заявления от платников, начинают зачислять их на контрактные отделения. Например, в Финансовом университете при правительстве РФ уже подано 83 заявления с оплатой по образовательному кредитованию.

"Это просто рекордное количество", - говорит проректор Финансового университета, ответственный секретарь приемной комиссии Светлана Брюховецкая. В прошлом году на платном отделении в вузе был всего один такой договор, говорит она. Очень важно, что во время учебы идет только погашение процентов, а "тело" кредита выплачивается после диплома, подчеркивает Брюховецкая. Раньше молодому специалисту нужно было за три месяца найти работу, чтобы обеспечить себе средства на выплату основного долга. Теперь же есть девять месяцев на поиск и трудоустройство. А самое главное, что у новых правил есть "обратная сила". Все договоры на получение образовательных кредитов, датированные 2017 годом и позже, могут быть переоформлены под новую, низкую ставку. Например, если вы - студент Финансового университета, то вместо девяти с лишним тысяч рублей в месяц будете платить ­всего 3,5 тысячи.

До этого несколько банков выдавали студентам целевые кредиты на образование с рядом послаблений, но льготы в виде низких процентов по кредиту до этого не было. Их ставку можно было назвать либо чисто рыночной, либо близкой к таковой, на что, в частности, указывал Мишустин. Кроме того, для оформления образовательного кредита требовалось больше времени и документов, чем для взятия необеспеченного кредита.

В целом же образовательные кредиты составляли очень небольшой процент банковского кредитования, что обусловлено их относительной дороговизной, рассказывает директор - руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Так, очевидно, что в последние два года брать образовательные кредиты было невыгодно - в условиях стабильного снижения кредитных ставок фиксация ставки по кредиту на длительный срок могла обернуться дополнительной переплатой, и выгоднее было взять несколько коротких потребительских кредитов для оплаты обучения.

Теперь же существенное снижение ставок по программе способно подстегнуть спрос на образовательные кредиты, особенно в условиях ожидаемой стабилизации ключевой ставки на уровне 4% (сейчас - 4,25%. - "РГ"), считает Доронкин. Фактически сегодня речь идет о кредите под ставку не выше уровня инфляции (например, в этом году Банк России ожидает ее на уровне 3,7-4,2%. - "РГ") и примерно в три раза ниже ставки по необеспеченным потребкредитам, подчеркивает он.

Кратное снижение ставок способно подстегнуть спрос на образовательные кредиты - особенно при низкой инфляции и ключевой ставке

Оценить дополнительную нагрузку на федеральный бюджет из-за сниженной ставки по образовательным кредитам пока не представляется возможным, говорит руководитель направления "Фискальная политика" Экономической экспертной группы Александра Суслина. Эта цифра будет зависеть от числа желающих взять кредит по новым правилам.

Тем временем в Сбербанке объявили, что взять образовательный кредит под ставку 3% студенты вузов с государственной лицензией могут уже с 25 августа. Кредит оформляется без поручителей, обязательного страхования и залога. Если кредит ранее был оформлен по более высокой ставке, заемщик может заключить дополнительное соглашение и перейти на льготную ставку 3%, говорится в заявлении банка.