Правительство снизило ставку по образовательным кредитам

Новыми правилами также расширен льготный период, когда не нужно платить по основному долгу, - с 3 до 9 месяцев с момента окончания обучения. Срок погашения кредита увеличивается с 10 до 15 лет после завершения льготного периода.

Студенты, взявшие образовательный кредит до вступления в силу этих правил, могут снизить ставку до новых трех процентов. Для этого им необходимо подать заявление в банк.