Премьер Беларуси рассказал о ситуации в торговле

На позитивные изменения в экономической статистике текущего года обратил внимание 25 августа глава белорусского кабинета министров Роман Головченко. Он, в частности, с удовлетворением констатировал на заседании президиума Совета Министров, что за шесть месяцев текущего года страна добилась положительного сальдо внешней торговли.

"По итогам первого полугодия сложилось положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в размере $757 млн, что на $488 млн больше, чем в прошлом году. Это хорошо для платежного баланса и для макроэкономической сбалансированности", - уточнил премьер. Правда, добавил он, "по-прежнему положительное сальдо вытягивают услуги".

Дело в том, констатировал Головченко, что по данным национального банка, экспорт товаров и услуг в первом полугодии составил 83,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Этот результат, по мнению премьера, объясняется целым комплексом внешних факторов, в том числе и изменением ценовой, товарной конъюнктуры на внешних рынках.

В то же время, он дал понять, что ряд белорусских отраслей промышленности практически не почувствовали на себе влияния эпидемиологических ограничений и даже улучшили свои результаты во внешней торговле. Глава правительства сослался на ситуацию в аграрной сфере, в которой экспорт сельхозпродукции и продуктов питания вырос на 6,4%. Кроме того, по его данным, позитивная динамика зафиксирована в предоставлении образовательных услуг - на 3,1%, а компьютерных и информационных услуг - на 21,6%.

Что касается белорусских загранучреждений, то Головченко считает их основными опорными точками по продвижению товаров и услуг на внешние рынки, которым необходимо активизировать свою работу. "Рынок постепенно оживает. Сейчас важно не упустить момент. Инструменты поддержки и стимулирования экспорта, в том числе на новых рынках, у нас есть. Надо двигаться вперед", - резюмировал руководитель правительства.