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25.08.2020 21:50
Рубрика: Власть

Продлить надбавки

Премьер пообещал продолжить медикам выплаты за COVID-19
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 190(8244)
Стимулирующие выплаты медикам, которые работают с COVID-пациентами, будут продлены, - об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин. Сдвинуть сроки премьер пообещал во время недавней рабочей поездки в Магадан.
Выплаты назначаются врачам и медсестрам за особые условия труда и дополнительную нагрузку во время эпидемии. Фото: РИА Новости Выплаты назначаются врачам и медсестрам за особые условия труда и дополнительную нагрузку во время эпидемии. Фото: РИА Новости
Выплаты назначаются врачам и медсестрам за особые условия труда и дополнительную нагрузку во время эпидемии. Фото: РИА Новости

"Выплаты после сентября на сегодняшний день будут продолжены определенным способом. Мы сейчас смотрим на пандемическую ситуацию в целом. Она, конечно, не такая, какой была в самом начале, и по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения - и уверен, что их поддержат, - о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными", - сказал премьер-министр. Деньги на поддержку медиков найдутся: ранее Мишустин заявлял, что правительство направит в регионы 14 миллиардов рублей на такие выплаты.

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Кстати, параллельно с федеральными до декабря будут сохраняться и региональные надбавки.

Напомним, в первый раз выплаты продлили в конце июня - на июль и август. Помимо врачей, стимулирующие выплаты также предусмотрены для сотрудников соцучреждений, детских интернатов, домов престарелых, педагогов-психологов. Их назначают за особые условия труда и дополнительную нагрузку в период пандемии.

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