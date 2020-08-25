Протоиерей Димитрий Смирнов ушел с должности главы патриаршей комиссии

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрий Смирнов освобожден от должности. Причина - состояние здоровья священника, сообщается в опубликованном постановлении Священного Синода РПЦ. Напомним, что в мае Димитрий Смирнов попал в больницу с ковидной инфекцией.

Как записано в документе, священнослужитель сам подал прошение об освобождении от должности. Также там сказано о "благодарности за понесенные труды по созданию и организации деятельности Комиссии".

Священнослужителя назначили почетным председателем патриаршей комиссии.

А его место займет священник Феодор Лукьянов, клирик города Москвы.