ПСБ провел круглый стол по развитию предпринимательских компетенций военных пенсионеров

25 августа 2020 года в г. Кубинка Московской области состоялся, организованный ПСБ, круглый стол на тему развития предпринимательских компетенций военных пенсионеров и супруг военнослужащих.

В обсуждениях приняли участие представители Госдумы, Минэкономразвития, Минтруда, Минобороны, Главного военно-политического управления, военные пенсионеры и жены военнослужащих. Модератором выступила Оксана Романчук, начальник Управления развития предпринимательских программ ПСБ.

Эксперты затронули темы государственной поддержки военных пенсионеров и жен военнослужащих, возможности развития их предпринимательского потенциала и профессиональной самореализации. Также обсуждались вопросы социального предпринимательства, ориентированного на жен офицеров, как инструмента поддержания финансовой стабильности. Отдельное внимание было уделено решениям, предлагаемым банками для военнослужащих, увольняющихся в запас, при создании собственного бизнеса.

"Барьеры, с которыми сталкиваются военнослужащие, выходящие на пенсию, и жены офицеров требуют комплексного подхода со стороны как государственных, так и коммерческих структур. Круглый стол позволил экспертам обменяться мнениями друг с другом, предложить пути решения и содействия. Вовлечение военных пенсионеров и жен офицеров в дискуссию раскрыло их актуальные потребности и сложности, преодоление которых возможно при непосредственном участии экспертов нашего круглого стола", - отметила Оксана Романчук.

В 2019 году ПСБ в сотрудничестве с ВШЭ разработал первую в России бесплатную обучающую программу "Курс малого бизнеса" для жен военнослужащих и военных, увольняющихся в запас по выслуге лет. Курс, включенный в число национальных проектов, позволяет получить все необходимые навыки и знания для открытия своего дела, помочь в создании бизнеса, который будет приносить стабильную прибыль.

Согласно данным, полученным ПСБ в ходе проведения пилотного "Курса малого бизнеса" в рамках гражданской переподготовки военнослужащих на базе высших военных училищ Москвы и Новосибирска, до 75% военнослужащих рассматривают открытие бизнеса как потенциальную занятость после увольнения из армии по достижению предельного срока службы.

Реализация образовательной программы показала ее востребованность среди увольняющихся военнослужащих и членов их семей, их желание получать новые навыки и знания, необходимые в меняющихся условиях гражданской среды.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"