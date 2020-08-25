Путин поручил компенсировать клиникам расходы на борьбу с коронавирусом

Президент Владимир Путин поручил выделить из госказны средства на компенсацию медицинским организациям расходов, которые они понесли в связи с пандемией.

Речь, в частности, идет о лечении больных коронавирусом, тестировании пациентов при поступлении в стационар, а также компенсации выпадающих доходов подведомственных федеральным властям клиник. Срок - 10 сентября.

К 10 сентября по поручению главы государства правительство также должно представить предложения о порядке осуществления ранее установленных федеральных доплат медикам и соцработникам за особые условия труда, связанные с распространением коронавируса.

Кроме того, к 15 октября кабмин должен подготовить предложения о финансировании в полном объеме в 2021 - 2023 годах за счет госказны мероприятий, связанных с оказанием высокотехнологичной медицинской помощи и медпомощи онкобольным в рамках нацпроекта "Здравоохранение".