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25.08.2020 15:12
Рубрика: Власть

Путин поручил взять под контроль коллекторов

Текст: Кира Латухина
Действия коллекторов иногда переходят все границы, их нужно брать под контроль, заявил президент на встрече с главным судебным приставом Дмитрием Аристовым.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Что с коллекторами собираетесь делать?" - спросил глава государства. "Коллектор - это достаточно новая функция, которую мы исполняем, практически 3,5 года, - ответил собеседник. - Впервые на орган госвласти была возложена обязанность контролировать деятельность так называемых профессиональных взыскателей".

Фото: iStock
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На рынке возврата просроченных задолженностей с граждан есть несколько игроков, продолжил Аристов. Первая - профессиональные коллекторы, за которыми следит служба судебных приставов. Сейчас таких организаций 321, а с учетом филиалов и представительств по стране - 800, в 59 регионах. Все они в госреестре. Проведено 1 200 внеплановых проверок, составлено 7 тысяч протоколов, суды вынесли штрафов на 235 млн рублей.

"Вторая часть игроков, которых мы не контролируем, самая крупная - микрофинансовые организации, их 1 606 - это без учета структурных подразделений, филиалов и представительств. Они не выполняют основной вид деятельности - взыскание задолженности, он у них дополнительный, поэтому в реестр не вносится по закону, и они пока функционируют в этой части без нашего контроля", - объяснил сложившуюся ситуацию докладчик. По анализу 80 тысяч жалоб, которые поступили за 3,5 года - 50 процентов всех нарушений совершено именно микрофинансовыми организациями, сказал он.

В соответствии с поручениями президента разрабатывается законопроект, чтобы микрофинансовые и кредитные организации вошли в подконтрольную приставам сферу по возврату задолженности. "Соответствующие проекты готовятся, в том числе в рамках регуляторной гильотины", - добавил Аристов и сказал, что все доклады будут представлены на правительстве. "Когда?" - уточнил глава государства и получил ответ, что к 1 октября. И до конца следующего года все решения должны быть приняты и заработать.

Правда, есть проблема: нужны дополнительные люди и финансирование. "То есть вопрос только в штатной численности, для того чтобы закрыть эту тему?" - спросил глава государства. "Да, 400 человек надо и порядка 270 миллионов в год на содержание сотрудников", - уточнил собеседник. "Пока работаем с финансово-экономическим блоком. Окончательное решение еще не принято", - сказал он.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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"Представьте мне свои предложения. Я, конечно, вас поддержу. Поэтапно, конечно, должно быть, но это должно быть сделано", - указал Путин. "Потому что то, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех, - и подконтрольных вам, и неподконтрольных, - это просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль", - заявил он. Аристов обещал представить предложения по дополнительной численности и финансированию в кратчайшие сроки.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Правительство Минюст ФССП Долги и коллекторы

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