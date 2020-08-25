Радулов помог "Далласу" победить "Колорадо"

В Национальной хоккейной лиге продолжаются поединки второго раунда серии плей-офф.

Клуб "Колорадо Эвеланш" вновь уступил "Даллас Старз" - 2:5 и проигрывает в серии со счетом 0:2.

В составе победителей отличились Джо Павелски, Радек Факса, Эса Линделль, Джейми Олексяк и Александр Радулов. Отметим, что российский форвард "Далласа" во втором поединке серии также сделал результативную передачу.

Набравший отличный темп Радулов в общей сложности забросил уже три победные шайбы в этом плей-офф, что является третьим результатом в истории клуба.

Тем временем генеральный менеджер "Каролины" Дон Уодделл сообщил о том, что у российского форварда команды Андрея Свечникова диагностировано растяжение связок голеностопа.

По его словам, 20-летним хоккеистом сейчас занимаются врачи, и он успеет восстановиться к следующему сезону.