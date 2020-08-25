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25.08.2020 23:35
Рубрика: Общество

Лайк за прием

Администраторов поликлиник научат работать по новому стандарту
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 189(8243)
Улыбка, доброжелательность, желание помочь... К этим качествам сотрудников столичных центров госуслуг "Мои документы" москвичи уже привыкли. По такому же стандарту искреннего сервиса начнут работать и администраторы поликлиник столицы, которые в ближайшее время откроются после ремонта. Об этом журналистам сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила сотрудников с днем рождения и поблагодарила за искренний сервис. Фото: Михаил Синицын Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила сотрудников с днем рождения и поблагодарила за искренний сервис. Фото: Михаил Синицын
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила сотрудников с днем рождения и поблагодарила за искренний сервис. Фото: Михаил Синицын

Она напомнила, что первый центр госуслуг "Мои документы" открылся в столице 9 лет назад. Тогда было сложно поверить, что можно справиться с бюрократией, победить очереди, ханжество, хамство и сделать процесс получения госуслуг быстрым, удобным и комфортным. Но спустя годы МФЦ стали для москвичей эталонами оказания услуг. "В них можно быстро и легко, без лишних проволочек, получить госуслугу, консультацию по любому вопросу. А главное - при решении вопросов сотрудники МФЦ действуют не по бумажке, а вникают в ситуацию каждого человека, пытаются стать на место заявителя и решить его проблему", - подчеркнула Анастасия Ракова.

Цифры опроса подтверждают: свыше 97 процентов клиентов МФЦ - более трех миллионов - поставили лайк на пульте оценки качества в окнах приема. "Многие хотят, чтобы такой же искренний сервис, такое же внимательное и заботливое отношение они получали при посещении других городских учреждений. Поэтому с этого года мы начинаем новый проект распространения стандарта искреннего сервиса и на администраторов городских поликлиник", - заявила заммэра.

Москвичи хотят получать искренний сервис, как в МФЦ, во всех городских учреждениях

В рамках проекта создания поликлиник нового поколения "Московский стандарт +" в ближайшие годы планируется отремонтировать 135 поликлиник. Первые обновленные здания москвичи получат уже совсем скоро. Власти считают: мало обновленных стен и самого современного оборудования. "Новый стандарт - это в первую очередь заботливый персонал, душевная и комфортная обстановка. Когда люди болеют, им важно знать, что о них заботятся, поэтому сотрудники МФЦ и поликлиник занялись разработкой нового клиентского стандарта работы администраторов больниц", - прокомментировала Анастасия Ракова.

Администраторы первыми встречают пациентов, от этой встречи зависит настроение больного. От администратора зависит и скорость оказания услуг - они должны быстро и правильно направить пациента к нужному врачу или записать его на прием в удобное время.

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