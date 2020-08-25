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25.08.2020 08:55
Рубрика: Общество

Более 8 тысяч материалов собрано в ходе акции "Москва - с заботой об истории"

Текст: Любовь Проценко

Ордена, медали, письма, дневники, аттестаты, справки и предметы быта времен ВОВ передали москвичи через центры госуслуг на хранение в Главархив. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова:

Фото: iStock
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- Проект "Москва - с заботой об истории" стартовал девятого апреля прошлого года. Его цель - сохранить подлинные источники времен Великой Отечественной войны, которые ранее были в семейных архивах жителей. Горожане сразу начали активно принимать участие в акции: передавали на хранение в Главархив ордена, медали, письма, дневники, аттестаты, справки и предметы быта того времени. Количество архивных материалов постоянно росло и сегодня уже достигло восьми тысяч. Это неудивительно, ведь Великая Отечественная война коснулась всех: в каждой семье есть солдаты, защищавшие Родину, и горожане хотят сохранить память об их подвиге.

Для участия в проекте достаточно обратиться в один из столичных центров госуслуг. При себе необходимо иметь артефакты и документ, удостоверяющий личность. Сотрудники бережно упакуют материалы и направят в Главархив, где, при необходимости реликвии отреставрируют.

В Главном архивном управлении Москвы предметам обеспечат вечное хранение в надлежащих условиях. С согласия заявителя они могут быть использованы в выставочных и других просветительских проектах города. Благодаря акции память о героях войны будет жить вечно и передаваться из поколения в поколение.

Анастасия Ракова отметила, что переданные горожанами документы не только хранятся в Главном архивном управлении Москвы. Их оцифровали, и с согласия заявителей запустили цикл одноименных выставок в центрах госуслуг, а также большой виртуальный музей, где можно увидеть все артефакты.
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Горожане могут посетить виртуальный музей центров госуслуг и Главархива "Москва - с заботой об истории". На сайте vov.mos.ru размещены оцифрованные копии писем, фотографий, дневников, предметов быта и гардероба, также там можно найти документальные видеоролики, интерактивные карты, военные новости и многое другое. А в 21-м центре госуслуг работает офлайн-выставка "Моя семья - моя история. Создание семьи". Материалы экспозиции регулярно обновляются, открывая все новые удивительные факты и трогательные истории.

Напомним, районные центры открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы "Мои Документы" ЦАО, ЮАО, ЮЗАО и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00 часов.

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