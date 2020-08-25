Большая кольцевая линия в этом году дотянется до улицы Народного Ополчения

Самое длинное в мире подземное кольцо, которое прокладывают столичные метростроители, готовится сделать новый шаг. К 9 из 31 станции, которые планируется запустить в строй в Москве к 2023 году, до конца текущего года добавятся еще две. Ход строительства Большой кольцевой линии метро осмотрел во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

На девятикилометровом участке разместятся четыре станции: "Улица Народного Ополчения", "Карамышевская", "Мневники" и "Кунцевская". Строители отчитались: пройдено 82 процента пути. Фото: Сергей Михеев

- Западный участок БКЛ строится активно, - заключил глава города. - Он включает в себя станции от "Хорошевской" до "Кунцевской". Полностью участок должен быть закончен в 2021 году. А первая его очередь - от "Хорошевской" до "Карамышевской" - будет запущена в этом году. Стройка непростая, но мы видим хорошую динамику продвижения метростроителей.

Строиться участок длиной девять километров начал в 2018 году. Разместить на нем запланировано четыре станции: "Улица Народного ополчения", "Карамышевская", "Мневники" и "Кунцевская". В настоящее время проходка на пусковом участке этого года - от "Хорошевской" до "Карамышевской" - уже пройдена. Метростроители проделали ее по традиционной для Москвы технологии - с устройством двух однопутных тоннелей диаметром шесть метров. Пассажирские платформы разместятся, как и обычно, между ними. А вот от "Карамышевской" до "Кунцевской" поезда в обоих направлениях пойдут в одном большом десятиметровом тоннеле. Это ноу-хау московского метростроения последних лет, которое столица переняла у испанцев. Это позволяет в ходе сооружения таких тоннелей экономить и время, и деньги. В настоящее время уже построен участок до "Мневников". Тоннелепроходческий комплекс "Лилия" продолжает идти вперед к "Кунцевской". Пройдено 82 процента пути, а завершить его планируется к ноябрю.

Будущая станция "Улица Народного Ополчения", на стройке которой побывал мэр, расположена вдоль проспекта Маршала Жукова, в районе пересечения с улицей Демьяна Бедного. Она мелкого заложения, с двумя вестибюлями. В перспективе здесь будет организован еще и пересадочный узел на новую радиальную Рублево-Архангельскую линию подземки. Основной его задел создается также сейчас, что в будущем позволит сократить время строительства здесь второй станции.

"Монолитные конструкции обеих пусковых станций готовы сейчас более чем на 90 процентов, - рассказал журналистам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. - Строители продолжают архитектурно-отделочные работы и монтаж инженерных систем". Гендиректор компании-подрядчика "Ингеоком" Игорь Усольцев заверил мэра, что в октябре строительно-монтажные работы будут выполнены на 100 процентов.

Для оформления станции "Улица Народного Ополчения" планируется использовать панно на тему московского народного ополчения 1941 года, основанное на фотографиях, плакатах и кадрах кинохроники тех лет. Пол станции будет выложен гранитными плитами темно-серого цвета, контрастного с алюминиевыми панелями стен.

Открытие западного участка подземки улучшит транспортную ситуацию для жителей и работающих в районах Хорошево-Мневники, Кунцево, Филевский парк и Фили-Давыдково. В общей сложности - для 530 тысяч горожан. Кроме того, снизится нагрузка на центральные участки сейчас перегруженных Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линий.

Открытие западного участка подземки улучшит транспортную ситуацию для 530 тысяч горожан

Напомню, сооружение Большой кольцевой линии в Москве - крупнейший проект в области метростроения. Ее длина - 70 км. Проходит это кольцо в 10 километрах ближе к границам Москвы от ныне существующей кольцевой линии. Москвичи, живущие сейчас за этим кольцом, будут экономить минимум по 30 минут времени на дорогу в метро, так как для того, чтобы пересесть с ветки на ветку, им не нужно будет ездить, как сейчас, в центр города. Они просто воспользуются для пересадки БКЛ, которая даст им 23 новых пересадочных пункта.