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25.08.2020 16:51
Рубрика: Власть

Довыборы в Москве пройдут согласно новейшим электоральным трендам

Текст: Анна Полтавцева
В Москве заработал общественный штаб по контролю и наблюдениями за довыборами в советы муниципальных депутатов. Активисты будут следить за ходом голосования в Марьине и Бабушкинском районах, где предстоит выбрать по два депутата. Эти выборы будут первыми в Москве, на которых абсолютно все избиратели смогут при желании отдать голос онлайн, а голосование продлится в течение нескольких дней. Прежде такие форматы использовались лишь в порядке эксперимента.

Дополнительные выборы в Советы депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский назначены на 13 сентября. В реальности голосование пройдет не один день и в нескольких форматах. Со 2 по 12 сентября москвичи, у кого есть уважительные причины, смогут досрочно проголосовать на участках, 11 и 12 сентября можно отдать голос онлайн - при помощи гаджетов с доступом в интернет, а 13 сентября избиратели смогут проголосовать на участке или дома. 13 сентября в Марьине и Бабушкинском районе будут работать. Только 30 избирательных участков с 08:00 до 20:00.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
"Ростелеком" протестировал систему онлайн-голосования

Специальный штаб по контролю и наблюдению за дополнительными выборами создан на базе Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы. Его активисты и будут следить за ходом голосования. Сейчас как раз идет набор 65 наблюдателей, по два на каждый участок - один основной, один резервный.

На депутатские места претендуют 26 человек. Как сообщил сообщил глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов: "Проведен самый первый и самый сложный для кандидатов этап - выдвижение и регистрация. На сегодняшний день ясно, что в бюллетень включены в Бабушкинском муниципальном образовании 15 кандидатов, в Марьине - 11 кандидатов. При этом зарегистрировано было 28 кандидатов, но двое отозвали свои кандидатуры. Отказано в регистрации 11 кандидатам, четверо утратили статус, один кандидат снял свою кандидатуру на этапе регистрации".

Для того, чтобы принять участие в выборах, потребуется постоянная регистрация на территории избирательного округа № 1 в Марьино или избирательного округа № 1 в Бабушкинском районе. Чтобы проголосовать в электронной форме, необходима полная учетная запись на портале mos.ru. Регистрация "электронных избирателей" завершится 7 сентября в 20:00.

Если по состоянию здоровья избиратель не сможет прийти на участок, 13 сентября он сможет проголосовать дома. Для этого нужно до 14:00 13 сентября оставить заявление в участковой избирательной комиссии - такое обращение могут сделать родственники, друзья или соседи избирателя. В день выборов сотрудники избирательной комиссии и наблюдатели придут с переносным ящиком для голосования и бюллетенем.

Системы электронного голосования в столице уже испытаны. В частности, эксперимент, проведенный в Москве в сентябре 2019 года на выборах в Мосгордуму, показал 90-процентную явку. Такой показатель был и при голосовании по поводу поправок к Конституции. На местных выборах явка традиционно была порядка 30 процентов. Эксперты и избиратели отмечали, что голосовать через интернет крайне удобно, при этом во время онлайн-выборов используется технология блокчейн, обеспечивающая прозрачность подсчета голосов и исключающая утечку персональных данных и промежуточных итогов волеизъявления граждан.

Как заявил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, на предстоящих в сентябре выборах протестируют электронный реестр избирателей - технологию, которая должна защитить избирательную систему от попыток двойного голосования.

Фото: iStock
В отдаленных регионах стартовало досрочное голосование

Он пояснил, что доступ к электронному реестру будут иметь члены избирательных комиссий территориального и участкового уровней - в режиме реального времени они смогут отследить, подавал ли явившийся на участок человек заявку на электронное голосование.

В случае если избиратель проголосовал досрочно, а после этого подал заявление на электронное голосование, проголосовать в интернете у него не выйдет - его заявку аннулируют перед формированием итогового реестра дистанционного электронного голосования. Если гражданин записался, но потом передумал участвовать в электронном голосовании, то он может дождаться 13 сентября и прийти на участок, там проверят, что доступ к электронному бюллетеню он не получал и выдадут бумажный бюллетень. 12 сентября сразу после 20:00 список граждан, которые записались на электронное голосование, но участия в нем не приняли, будут переданы в традиционные УИКи.

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