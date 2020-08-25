Масштабных торжеств в день города из-за коронавируса не планируется, но праздник отмечать будут. Пусть без перекрытия Тверской, зато в парках, на площадках в жилых районах и учреждениях культуры пройдет немало мероприятий.

На этот раз День города посвящен столичным музеям. Горожане и гости Москвы смогут бесплатно познакомиться с экспонатами 90 музеев и выставочных залов. Но надо иметь в виду: в некоторые попасть внутрь можно только по предварительной записи, которая откроется в интернете в ближайшие дни. Причина та же - коронавирус, поэтому число посетителей придется ограничить. Так что стоит подготовиться к празднику заранее и решить для себя, куда пойти.

Можно, например, заглянуть в Музей музыки. Там увидите редкие издания, услышите уникальные аудиозаписи, пластинки и документы, связанные с жизнью и творчеством известных музыкантов и композиторов. Киноманов ждут на ВДНХ - в павильоне №36 работает музей кино. Экспозиция богата "киношным" прошлым: от старой техники и кинолент до эскизов к диафильмам и афиш.

Заранее придется записаться и на мастер-классы. По словам организаторов, в одной группе одновременно смогут заниматься не больше десяти человек. Столы, а их обещают дезинфицировать после каждого урока, расставят с учетом социальной дистанции в полтора метра. Ведущие мастер-классов наденут маски и перчатки. Гостям тоже советуют придерживаться этих правил.

На занятия под открытым небом в первую очередь приглашают маленьких детей. Ваш сынишка любит рисовать? Тогда стоит заглянуть в парки "Кузьминки", "Измайловский", "Останкинский", "Красная Пресня", "Певческое поле" и "Южное Бутово". Там детям от шести лет предложат взять в руки карандаши и кисти и нарисовать, скажем, любимый лес рядом с домом или озеро. В парке "Митино" ребята смастерят воздушного змея, а потом запустят его в небо. Умники и умницы найдут себе развлечение в "Научной лаборатории". Она откроется на пересечении улиц Юровской и Соколово-Мещерской. Юные ученые узнают, как образуются кристаллы, и проведут эксперимент с мини-вулканом.

Заготовлены и "вкусные" уроки. Например, на Ключевой улице (возле владения 22) желающим покажут, как сделать сладкие бутерброды с инжиром и рикоттой, с начинкой из хлопьев, бананов и арахисовой пасты. А на Святоозерской улице (владение 1) кулинары раскроют рецепт кексов с черникой и орехами. На Матвеевской улице (рядом с владением 2) юные повара научатся делать грушевый лимонад с имбирем, батончики из сухофруктов и кексы из шпината с сыром фета. Звучит аппетитно, не правда ли?