Новости

В "Барселоне" подтвердили желание Месси уйти из клуба 21:33
Страны ЕС не поддержали инициативу США по санкциям в отношении Ирана 20:08
Центру Гамалеи разрешили пострегистрационные исследования вакцины от COVID 19:27
Путин обсудит новые подходы в строительстве 19:11
Курс евро побил собственные рекорды 19:11
Клиника Charite не поясняет, почему пресс-конференция о состоянии здоровья Навального не состоялась 19:04
Новым наместником Троице-Сергиевой Лавры станет епископ Бронницкий Фома 19:00
Диверсификация предприятий ОПК должна быть экономически обоснована 18:58
В среду в Москве резко похолодает 18:32
Экс-руководитель команды "Формулы-1" Бриаторе заразился коронавирусом 18:27
В Беларуси начался очередной этап проверки вооруженных сил 18:17
ВС Беларуси отклонил жалобу о непризнании итогов выборов 18:15
Медведев возглавит комиссию по Арктике 18:13
Синод РПЦ сменил главу Белорусской православной церкви 18:01
ФАС возбудила дело из-за некачественного швейцарского шоколада 17:49
Путин освободил от должности замглавы ФСИН Бурыкина 17:38
Бирюков: В корпусах Боткинской больницы полностью заменят инженерные сети 17:29
Собянин продлил действие антикризисных мер поддержки киосков "Печать" 17:24
Губернатор проверит тушение крупных пожаров под Анапой 17:23
Победителей конкурса "Класс!" объявят на ММКЯ 17:20
Бывшего замглавы петербургского УФСИН осудили на 15 лет за убийство 17:15
В Польше со дна озера подняли печать прусского генерала XVIII века 17:11
Роналдиньо освобожден из-под домашнего ареста в Парагвае 16:50
Премьер Беларуси рассказал о ситуации в торговле 16:39
В Израиле раскопали крепость, построенную в XII веке до нашей эры 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится ЕГЭ-2021
Как изменится ЕГЭ-2021
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
25.08.2020 20:47
Рубрика: Общество

Праздник в маске

День рождения Москвы в условиях пандемии: выставки в музеях, мастер-классы на открытом воздухе и живые картины
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Неделя № 190(8244)
Масштабных торжеств в день города из-за коронавируса не планируется, но праздник отмечать будут. Пусть без перекрытия Тверской, зато в парках, на площадках в жилых районах и учреждениях культуры пройдет немало мероприятий.
Для любителей спорта и экстрима подготовят несколько скейт-парков. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Для любителей спорта и экстрима подготовят несколько скейт-парков. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Для любителей спорта и экстрима подготовят несколько скейт-парков. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

На этот раз День города посвящен столичным музеям. Горожане и гости Москвы смогут бесплатно познакомиться с экспонатами 90 музеев и выставочных залов. Но надо иметь в виду: в некоторые попасть внутрь можно только по предварительной записи, которая откроется в интернете в ближайшие дни. Причина та же - коронавирус, поэтому число посетителей придется ограничить. Так что стоит подготовиться к празднику заранее и решить для себя, куда пойти.

Около 100 арт-объектов установят в Москве ко Дню города

Можно, например, заглянуть в Музей музыки. Там увидите редкие издания, услышите уникальные аудиозаписи, пластинки и документы, связанные с жизнью и творчеством известных музыкантов и композиторов. Киноманов ждут на ВДНХ - в павильоне №36 работает музей кино. Экспозиция богата "киношным" прошлым: от старой техники и кинолент до эскизов к диафильмам и афиш.

Заранее придется записаться и на мастер-классы. По словам организаторов, в одной группе одновременно смогут заниматься не больше десяти человек. Столы, а их обещают дезинфицировать после каждого урока, расставят с учетом социальной дистанции в полтора метра. Ведущие мастер-классов наденут маски и перчатки. Гостям тоже советуют придерживаться этих правил.

На занятия под открытым небом в первую очередь приглашают маленьких детей. Ваш сынишка любит рисовать? Тогда стоит заглянуть в парки "Кузьминки", "Измайловский", "Останкинский", "Красная Пресня", "Певческое поле" и "Южное Бутово". Там детям от шести лет предложат взять в руки карандаши и кисти и нарисовать, скажем, любимый лес рядом с домом или озеро. В парке "Митино" ребята смастерят воздушного змея, а потом запустят его в небо. Умники и умницы найдут себе развлечение в "Научной лаборатории". Она откроется на пересечении улиц Юровской и Соколово-Мещерской. Юные ученые узнают, как образуются кристаллы, и проведут эксперимент с мини-вулканом.

Заготовлены и "вкусные" уроки. Например, на Ключевой улице (возле владения 22) желающим покажут, как сделать сладкие бутерброды с инжиром и рикоттой, с начинкой из хлопьев, бананов и арахисовой пасты. А на Святоозерской улице (владение 1) кулинары раскроют рецепт кексов с черникой и орехами. На Матвеевской улице (рядом с владением 2) юные повара научатся делать грушевый лимонад с имбирем, батончики из сухофруктов и кексы из шпината с сыром фета. Звучит аппетитно, не правда ли?

Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Сергей Жуков
В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва День города Москвы

Главное сегодня

Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса в виде порошка
Путин поручил компенсировать клиникам расходы на борьбу с коронавирусом
В Крыму оценили призыв из Киева начать поход на полуостров
Врачи займутся профилактикой COVID-19 в школах
Forbes назвал богатейшие семейные кланы России
За что могут отобрать подаренную квартиру
Образовательные кредиты будут выдавать по ставке 3% годовых