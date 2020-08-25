За последние полгода благодаря пандемии мы ясно увидели и наши просчеты в сфере медицины и ее обеспечения, и нашу силу.

К стремительному росту заболеваемости страна, надо признать, не была вполне готова. Это ярко показала ситуация со средствами индивидуальной защиты.

Складские запасы масок, перчаток и антисептиков были весьма скромными, не рассчитанными на ажиотажный спрос. То количество масок, которое мы выпускали, было в сотни раз ниже необходимого. Кроме того, с рынка исчезли нужные для производства компоненты. Их закупали в Китае, который прекратил поставки, спасая собственное население. Более того, на фоне проблем с собственным производством Китай скупал маски по всему миру, в том числе в России. Все это привело к дефициту. В нашей стране спекулянты перепродавали маски по цене в десятки раз выше закупочной стоимости. В итоге эти изделия подорожали с нескольких рублей до 50-100 за штуку.

Сначала под подозрение попали аптечные сети, якобы завысившие цены. Но в ситуации разобрались довольно быстро: перекрыли границы, поставили запрет на вывоз масок, ввели ценовой контроль за СИЗ и сконцентрировались на собственном производстве. Рынок был стабилизирован в течение месяца.

Оставались опасения по поводу других фармацевтических изделий, но химическая индустрия перестроилась за два месяца и полностью закрыла потребность в антисептиках. Локальные проблемы решались в течение считаных дней.

Объемы фармпроизводства за полугодие выросли на 30 процентов

Тут надо отметить работу минпромторга и минздрава, отринувших традиционно закостенелые механизмы. Благодаря правительственному постановлению N 441, регламентирующему ускоренную регистрацию препаратов, у российских фармкомпаний (таких как "ХимРар", "Р-Фарм", "Биокад", "Синтез") появилась возможность начать выпуск сложнейших препаратов от коронавируса: "Илсиры", "Короновира", "Фавипаравира". В итоге объемы фармпроизводства за первое полугодие выросли на 30 процентов. Почти сразу ученые занялись вакциной от коронавируса: сегодня в России разрабатывают 50 препаратов этого ряда.

Можно сколько угодно говорить о глобализации и о распределении производств по миру, но пандемия высветила огрехи подобного видения - причем для всех стран. Борьба с коронавирусом дала толчок к развитию внутреннего производства: сегодня мы готовы продавать то, что еще полгода назад приобретали десятками миллионов единиц. Это реальное импортозамещение. И произошло оно во многом благодаря тому, что были отброшены в сторону бюрократические препоны. Сравнить такую эффективность можно, наверное, лишь с экономикой военных лет.

Вслед за импортозамещением открываются и другие перспективы. Для российского потребителя вакцинация будет бесплатна, препараты от коронавируса попадут в перечень жизненно необходимых и важнейших, цены на них будут регулироваться государством. Для внешнего же рынка - это высоколиквидный продукт с экспортным потенциалом в десятки миллиардов долларов. Об этом нужно будет вспомнить в конце первого квартала 2021 года, когда в России выйдет статистика промышленного производства - 2020.

Если мы будем и впредь двигаться с таким напором, то амбициозные задачи экономического роста перестанут выглядеть недостижимыми.