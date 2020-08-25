Куда обращаться женщинам, которые стали жертвами домашнего насилия

Бьет - не значит, что любит, тысячи женщин ежедневно убеждаются в этом. Увы! Далеко не все готовы это принять и попытаться защитить себя, даже если для этого сначала нужно вынести сор из избы. Между тем многие москвички сталкиваются с домашним насилием, не только физическим, но и психологическим. Эти женщины должны знать: спасение есть. Их вместе с детьми ждут в Кризисном центре помощи женщинам и детям, который уже стал убежищем для тысячи горожанок.

Не молчи

Кризисный центр помощи женщинам и детям находится на улице Дубки, 9а. Вместе с детьми мамы здесь могут остаться на неделю или даже на два месяца - зависит от ситуации. Прийти в себя после семейной драмы помогут врачи и психологи. Здесь же можно получить юридическую консультацию и оформить потерянные документы.

...27-летняя Лариса, мать-одиночка пятерых детей, пришла сюда в начале лета. Женщина рассказала леденящую душу историю, как практически каждый день подвергалась физическому насилию со стороны своего сожителя Андрея. Терпение иссякло, когда он начал угрожать жизни и здоровью детей. Признавать отцовство мужчина не спешил, о регистрации в столице тоже не позаботился. Деньгами семью не баловал, постоянной работой себя не утруждал. Зато семейными доходами, которые только и состояли из социальных выплат и пособий, распоряжался направо и налево. В итоге у Ларисы денег не всегда хватало даже на еду для детей.

Специалистов Кризисного центра такими историями не удивить. Они сразу взялись за наведение порядка. Составили план работы с семьей по выходу из кризиса. Женщину с детьми разместили в уютной комнате с современной мебелью и санузлом, где они почувствовали себя, наконец, в полной безопасности. Питалась семья в столовой. Детишки днем занимались в игровой, встречались с психологами. Вместе с курсом реабилитации семья получила и социально-правовую помощь. В судебном порядке было установлено отцовство Андрея. С него взыскали алименты.

Помогают сейчас в центре и 51-летней москвичке Ирине, которая пришла вместе с 15-летней дочкой Ольгой. Жену отец девочки не трогал, а вот ребенка "воспитывал" от души. После очередной ссоры, закончившейся сотрясением мозга и многочисленными ушибами лица и тела подростка, Ирина с Ольгой оказались в травмпункте. Тогда и решили домой не возвращаться, а отправиться в центр. После бесед с Ириной специалисты выяснили, что супруг всегда был жесток к детям. Изначально применял силу к сыну, пока тот не уехал учиться в другой город, а после переключился и на дочь. Атмосфера в семье накалялась, тем более что девочка-подросток не молчала и говорила отцу о непозволительном поведении. Почему молчала мать? Противостоять мужу не могла из-за страха разозлить его еще больше. Так и жила долгие годы с горьким чувством вины перед детьми.

В центре маму и дочку оставили на четыре месяца. Составили план реабилитации, а также перспективный план действий всех членов семьи на год. После проведения индивидуальных занятий с психологом и арт-терапии с другими ребятами эмоциональное состояние девочки стабилизировалось. Она начала нормально спать, с аппетитом есть. С удовольствием участвует в общественной жизни школы. Успешно прошла государственную итоговую аттестацию. А чтобы поменьше видеться с отцом, уехала учиться в один из колледжей Санкт-Петербурга. Ирина работает в Москве, снимает комнату у знакомой за символическую плату и планирует разменять совместную с мужем квартиру - центр помогает ей в этом.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Ангелина Жукова

Работа лечит

Домашнее насилие, распад семьи, отсутствие средств к существованию и крыши над головой... Проблем бывает много. В центре находят подход к решению каждой. Сюда обращаются и женщины за 60, натерпевшиеся от родственников. Принимают даже без документов, понимая, что, спасаясь, иногда люди вынуждены бежать в одном халате и тапках. При необходимости в центре можно получить и медицинскую помощь. В программу реабилитации, которую составляют для каждой женщины и ее детей, входят пилатес, детская аэробика, массаж, процедуры физиотерапии. А еще в центре можно забыть о пережитом с помощью творчества. Занятия входят в курс арт-терапии. Самые эффективные - с бумагой в различных техниках, например торцевание или квиллинг. В творческой мастерской происходит настоящее волшебство с помощью чувств, которые открываются у мам и их детей. "Совместное творчество помогает рассмотреть нюансы взаимоотношений матери и ребенка, если между ними был конфликт, он постепенно сходит на нет. Нередко отцы настраивают детей против матерей, в подобных случаях арт-терапия помогает ребенку разобраться, кто был прав", - рассказала Марина Дьякова, специалист по реабилитационной работе отделения стационарного обслуживания. Она безошибочно определяет настроение ребенка по гамме выбранных им красок: "Если мрачное настроение, на картине темные тона. Но спустя всего неделю краски светлеют, и дети уходят домой с хорошим настроением".

Можно здесь пройти и курс физиотерапии, в которую входит галотерапия - процедура пребывания в соляной комнате. Два-три приема - и к женщинам возвращается душевное спокойствие. Подчеркнуть внутренние перемены после реабилитации помогает парикмахер. А для кого-то смена имиджа - это призыв к изменению всей своей жизни.

С чистого листа

- Он попросил прощения, и я вернулась, - так в итоге отвечают 70 процентов женщин, побывавших в центре. Его директор Наталья Завьялова объясняет, что им сложно перебороть себя и решиться на новую жизнь: "Мы выясняем, чего хочет женщина: развестись, переехать или найти работу. Были случаи, когда мы помогали с профессиональным переобучением. Но если человек не желает меняться, его никто не заставит сделать это".

Но тридцать-то процентов решаются на перемены! То есть каждая третья! По словам Завьяловой, с каждым годом москвички становятся самодостаточнее, все меньше боятся говорить о домашнем насилии. Ежедневно в центр по разным вопросам обращаются более 100 человек. В течение года - около 15 тысяч москвичей, в том числе мужчин.

Полезно знать

Кто придет на помощь?

Московская служба психологической помощи работает круглосуточно, обратиться за помощью можно по телефону 051 (с городского), 8 (495) 051 (с мобильного).

В Кризисном центре помощи женщинам и детям принимают звонки ежедневно (кроме воскресенья) по телефонам: 8 (499) 977-20-10 и 8 (499) 492-46-89.

В своем районе также можно обратиться за помощью в семейный центр. Контакты ближайшего есть на портале мойсемейныйцентр.москва.