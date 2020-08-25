Курский губернатор рассказал о прививке от коронавируса

Губернатор Роман Старовойт стал участником клинических испытаний вакцины от коронавируса. Как рассказал глава региона KP.Ru, перед тем, как сделать прививку, он прошел медицинское обследование и сдал анализы.

После прививки Роман Старовойт описал свое состояние как "предпростудное": запершило в горле, появилась ломота в мышцах.

- Меня предупреждали, что возможны побочные эффекты, - добавил он. - Говорили, что 10-15 процентов испытуемых пациентов могут чувствовать некоторое недомогание в течение двух-трех дней, вплоть до повышения температуры. У меня такого не было, - подтвердил губернатор.

Недомогание, по его словам, держалось три дня, и в это время Роман Старовойт отказался от занятий спортом.